«Закрывает тему разделения»: как воссоединение с Архиепископией западноевропейских приходов повлияет на позиции РПЦ

Большинство западноевропейских приходов русской традиции высказались за воссоединение с Московским патриархатом, рассказал журналистам глава Архиепископии митрополит Иоанн. Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил ему Патриаршую и Синодальную грамоты о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ. Этому предшествовала попытка Константинопольского патриархата, в составе которого ранее находилась эта церковная структура, в одностороннем порядке расформировать её. Эксперты отмечают, что возвращение Архиепископии в РПЦ свидетельствует о завершении периода разделения Русской церкви, который начался после Октябрьской революции.

Подавляющее большинство общин Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции приняло решение воссоединиться с Московским патриархатом. Об этом рассказал во время пресс-конференции в Москве глава Архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето).

«На сегодняшний день мы сохранили 60 приходов, но есть ещё приходы, которые вернутся к нам. Что касается клириков, священников и дьяконов — около 90 человек остались и утвердились в своем решении жить в Архиепископии в общении с Московским патриархатом», — подчеркнул митрополит, отвечая на вопросы журналистов 4 октября.

По словам митрополита Иоанна, из отказавшихся воссоединиться с РПЦ порядка десяти общин приняли решение остаться в Константинопольском патриархате, другие размышляют по поводу своего будущего — кто-то планирует присоединиться к Румынскому патриархату, а кто-то намерен уйти в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), которая входит в состав РПЦ.

Митрополит пояснил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции войдёт в состав Московского патриархата как самостоятельное юридическое лицо. Уклад организации таков, что каждая её община независима и может уйти по решению пастырского собрания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и архиепископ Дубнинский Иоанн во время литургии по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к РПЦ в Храме Христа Спасителя в Москве

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Вхождение Архиепископии в состав РПЦ не будет простым, так как Вселенский патриархат и митрополит Галльский Эммануил Константинопольского патриархата считают себя «собственниками» европейских приходов русской традиции. Однако Архиепископией никто не может владеть, кроме её самой, добавил митрополит Иоанн в беседе с журналистами.

Ранее в ходе воскресной литургии в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.

После передачи грамоты предстоятель РПЦ объявил о возведении архиепископа Иоанна в сан митрополита.

Торжественная передача церковного документа завершила процесс воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов с Русской православной церковью. Второй экземпляр грамоты будет храниться в архиве Московской патриархии.

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Обращаясь к участникам праздничной службы, патриарх Кирилл отметил, что приходы западноевропейской Архиепископии сделали правильный выбор в пользу церковного единства и сохранения традиций.

«Даст Бог, возвращение в Русскую церковь укрепит их и поможет им нести своё служение — как многим тысячам наших соотечественников, проживающих в Западной Европе, так и коренным жителям», — сказал предстоятель РПЦ.

В дар митрополиту Иоанну патриарх Кирилл преподнёс ковчег с мощами святого патриарха Тихона и икону новомучеников и исповедников Русской церкви, бывших членов Поместного Собора 1917—1918 годов.

Предстоятель РПЦ также поблагодарил владыку Иоанна за «решимость и твёрдость, проявленную в непростых обстоятельствах».

Напомним, делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции во главе с митрополитом Иоанном прибыла в Москву 1 ноября и до 4 числа принимала участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю воссоединения с Русской православной церковью. В делегацию входит порядка ста клириков, не считая приглашённых гостей, среди которых потомки русской эмиграции начала XX века, а также исповедующие православие французы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки и сербы.

Прекращение разделения

Архиепископия западноевропейских приходов была основана русскими эмигрантами, покинувшими родину после Гражданской войны.

Часть епископов-эмигрантов образовали Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), которая вошла в конфронтацию с Московским патриархатом. В РПЦЗ считали, что Московский патриархат находится под сильным влиянием большевиков. Однако в мае 2007 года каноническое общение между Московским патриархатом и РПЦЗ было восстановлено.

Митрополит Евлогий

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Что касается Архиепископии западноевропейских приходов, то она была основана митрополитом Евлогием (Георгиевским) и верными ему приходами в западноевропейских странах. Изначально Архиепископия входила в состав Московского патриархата, но впоследствии перешла в Константинопольский патриархат в статусе экзархата. В середине 1940-х годов митрополит Евлогий выступал с заявлениями о необходимости возвращения под крыло Московского патриархата, однако тогда эта идея не была реализована.

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, воссоединение православных приходов русской традиции с РПЦ положит конец разделению Русской церкви.

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«Реализация этого прошения (о церковном воссоединении. — RT) закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного нового года, помогает понять, что это воссоединение — навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», — сказал патриарх 15 сентября во время проповеди в храме святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино, после получения прошения от архиепископа Иоанна.

Воссоединению Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью предшествовало прошлогоднее решение Синода в Стамбуле об упразднении Русского экзархата. Европейским приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены.

Однако Архиепископия отказалась следовать решению Константинопольского патриарха, и в сентябре этого года большинством голосов собрания духовенства было принято решение просить о присоединении к Московскому патриархату.

7 октября Священный синод Русской православной церкви высказался за то, чтобы удовлетворить эту просьбу.

«Неоправданная мания величия»

Событиям в Москве предшествовало решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Информация об этом появилась на сайте ПЦУ в конце октября. Как уточнялось в сообщении, Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним поздравил главу ПЦУ Епифания с признанием религиозного образования.

Ранее Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию. Об этом 12 октября по окончании архиерейского собора заявил митрополит Яннинский Максим.

Эта новость вызвала негативную реакцию со стороны канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, которая заявила, что, войдя в литургическое общение с людьми, которые «не имеют законного рукоположения», Элладская церковь «ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней».

Фанар — греческий квартал Константинополя. 1900 г.

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Уже 2 ноября РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом из-за его решения признать каноничность раскольников из ПЦУ. Об этом журналистам сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Однако общение с теми греческими архиереями, которые не разделяют позицию Иеронима, может быть продолжено, пояснили в РПЦ.

Напомним, ПЦУ была создана в конце 2018 года путём слияния неканонической Украинской автокефальной церкви и раскольничьей УПЦ УП. В «объединительном» соборе участвовали представители Константинопольского патриархата. Впоследствии Фанар предоставил ПЦУ томос — документ о независимости новой церкви. Однако это решение было воспринято подавляющим большинством православных церквей как нелегитимное.

Как пояснил в комментарии RT член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев, ЭПЦ ориентируется на Константинополь в силу исторических предпосылок — когда-то это была единая церковь.

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«Решение ЭПЦ по украинской ситуации в очередной раз продемонстрировало эту зависимость. Нужно отметить, что ЭПЦ довольно долго пыталась сопротивляться давлению Фанара, у неё был выбор: осложнить отношения с Москвой или с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Последний оказался ей ближе», — пояснил эксперт.

Однако сейчас в ЭПЦ начинают понимать, что Варфоломей создал проблему на пустом месте, а греческая сторона напрасно понесла ущерб, считает Роман Силантьев.

«Варфоломей своим решением создал неприятную ситуацию внутри греческой церкви, спровоцировав конфликт с Москвой и породив проблемы, которых легко можно было бы избежать. А причина этих решений — неоправданная мания величия и деменция главы Константинопольского патриархата. Разумеется, западноевропейские приходы не захотели подчиниться его решению и войти в ЭПЦ, поскольку посчитали это проявлением самодурства», — пояснил эксперт, добавив, что если бы русские приходы подчинились требованию патриарха Варфоломея, они со временем стали бы греческими или потеряли бы свой национальный колорит.

«Переформатирование в правильном направлении»

По мнению экспертов, восстановление единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью можно назвать эпохальным событием для русской православной традиции.

«Это означает переформатирование в правильном направлении отношений внутри православных, конец особого положения Константинопольского патриархата и возвращение к равенству церквей», — считает Роман Силантьев.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков. По словам эксперта, процесс церковного объединения имеет не только религиозное, но и политическое значение.

Храм Христа Спасителя в Москве

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«Это событие будет способствовать упрочнению позиций Русской православной церкви за рубежом. Нужно отметить, что РПЦ укрепляет свои позиции, несмотря на сложный политический фон», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, значение воссоединения западноевропейских православных приходов русской традиции с РПЦ сложно переоценить.

«Фактически сейчас завершается процесс воссоединения Русской церкви. Западноевропейские православные приходы русской традиции были последней частью русского православия, отколотого после революции и Гражданской войны», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Владимир Шаповалов уверен в том, что это событие имеет большое значение не только для религиозной, но и для светской сферы.

«По сути можно сказать, что столетний период раскола в русском обществе, вызванный революцией и последующими событиями, завершается. Духовное воссоединение является важной частью исторического, идейного воссоединения людей. Период разобщённости, который наступил после Гражданской войны, с духовной точки зрения сейчас завершён. Это очень важная часть культурного и исторического пути России», — подытожил эксперт.