Патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
- РИА Новости
Это произошло на литургии в храме Христа Спасителя.
«Постановили поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление этими приходами. Архиепископия отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», — приводит текст грамоты ТАСС.
Ранее архиепископ Дубнинский Иоанн заявил, что присоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской православной церкви придаст импульс духовной жизни в Европе.
1 ноября патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе и Русской православной церкви.
Грамота была подписана в двух экземплярах, один из которых вручается архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии.