Патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту о единстве с РПЦ.
Патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
  • РИА Новости

 Это произошло на литургии в храме Христа Спасителя.

«Постановили поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление этими приходами. Архиепископия отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», — приводит текст грамоты ТАСС.

Ранее архиепископ Дубнинский Иоанн заявил, что присоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской православной церкви придаст импульс духовной жизни в Европе.

1 ноября патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе и Русской православной церкви.

Грамота была подписана в двух экземплярах, один из которых вручается архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии.

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