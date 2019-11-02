Архиепископ Иоанн поблагодарил РПЦ за единство с западными приходами

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Воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью придаст импульс духовной жизни в Европе, заявил архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето) по прибытии в Москву.

Как рассказал митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, делегация во главе с архиепископом насчитывает свыше 130 человек.

«Я очень рад быть сегодня с вами здесь, чтобы отпраздновать единство, которое восстановилось между Архиепископией западноевропейских приходов и Московским патриархатом», — сказал архиепископ журналистам.

Он поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за работу по восстановлению единства церквей.

Ранее патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.

Грамота была подписана в двух экземплярах.

Один планируют вручить 3 ноября за богослужением в храме Христа Спасителя главе архиепископии архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии.

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