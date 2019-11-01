Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.
Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ
  • РИА Новости

Как проинформировала его пресс-служба, грамота была подписана в двух экземплярах.

Один планируют вручить 3 ноября за богослужением в храме Христа Спасителя главе архиепископии архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии.

В начале октября состоялось заседание Священного синода, по итогам которого РПЦ приняла в юрисдикцию Московского патриархата Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.

Она является бывшей епархией Константинопольского патриархата, её центр находится в Париже.

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