Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.

Как проинформировала его пресс-служба, грамота была подписана в двух экземплярах.

Один планируют вручить 3 ноября за богослужением в храме Христа Спасителя главе архиепископии архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии.

В начале октября состоялось заседание Священного синода, по итогам которого РПЦ приняла в юрисдикцию Московского патриархата Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.

Она является бывшей епархией Константинопольского патриархата, её центр находится в Париже.