РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя

Русская православная церковь (РПЦ) сообщила о принятии в юрисдикцию Московского патриархата Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.

«Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата», — приводит ТАСС слова епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова).

Он отметил, что для неё был установлен особый режим управления.

Как сообщил епископ, архиепископия является бывшей епархией Константинопольского патриархата, её центр находится в Париже.

В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.