Главу русского экзархата в Европе приняли в юрисдикцию Московского патриархата
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- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Московского патриархата.
Отмечается, что Священный синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна, заявившего о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить её существование, вступив в юрисдикцию Московского патриархата.
«Члены Священного синода, обсудив это обращение посредством способов удалённой связи, постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление», — заявили в РПЦ.
Ранее Архиепископия русских приходов в Западной Европе выступила за воссоединение с Русской православной церковью.