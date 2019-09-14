Главу русского экзархата в Европе приняли в юрисдикцию Московского патриархата

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Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
Главу русского экзархата в Европе приняли в юрисдикцию Московского патриархата
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Московского патриархата. 

Отмечается, что Священный синод рассмотрел обращение архиепископа Иоанна, заявившего о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить её существование, вступив в юрисдикцию Московского патриархата.

«Члены Священного синода, обсудив это обращение посредством способов удалённой связи, постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление», — заявили в РПЦ.

Ранее Архиепископия русских приходов в Западной Европе выступила за воссоединение с Русской православной церковью.

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