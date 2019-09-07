Архиепископия русских приходов в Западной Европе проголосовала за идею воссоединения с РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ).

@ Archevêché Russe Patriarcat Œcuménique en Europe Occidentale

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