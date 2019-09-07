Архиепископия русских приходов в Западной Европе проголосовала за идею воссоединения с РПЦ
- @ Archevêché Russe Patriarcat Œcuménique en Europe Occidentale
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение архиепископии в Facebook.
«Результаты голосования: за предложение проголосовали 104 (58,1%), против — 75 (41,9%)», — указывается в заявлении.
Всего в голосовании участвовали 179 представителей приходов.
Ранее СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад.
Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя.
Подробнее — в материале RT.