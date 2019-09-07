Архиепископия русских приходов в Западной Европе проголосовала за идею воссоединения с РПЦ

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Генеральная ассамблея Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе проголосовала за планы по воссоединению с Русской православной церковью (РПЦ).
Архиепископия русских приходов в Западной Европе проголосовала за идею воссоединения с РПЦ
  • @ Archevêché Russe Patriarcat Œcuménique en Europe Occidentale
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение архиепископии в Facebook.

«Результаты голосования: за предложение проголосовали 104 (58,1%), против — 75 (41,9%)», — указывается в заявлении.

Всего в голосовании участвовали 179 представителей приходов.

Ранее СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад

Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя.

Подробнее — в материале RT.

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