Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя

Архиепископ Иоанн Хариупольский отказался признавать решение Константинополя о своей отставке. Он заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, которое распространил его секретариат.

«Ваш архиепископ, как и в прошлом, обладает всей духовной и административной властью над нашим Управлением епархиального союза... назначение господина Эммануила местоблюстителем Управления епархиального союза Русских православных ассоциаций в Западной Европе не имеет под собой должных оснований», — указывается в документе.

Ранее СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад. Русские приходы во Франции переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила.

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