Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике, которое распространил его секретариат.
«Ваш архиепископ, как и в прошлом, обладает всей духовной и административной властью над нашим Управлением епархиального союза... назначение господина Эммануила местоблюстителем Управления епархиального союза Русских православных ассоциаций в Западной Европе не имеет под собой должных оснований», — указывается в документе.
Ранее СМИ сообщали, что синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад. Русские приходы во Франции переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила.
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