«Сохранит свой уклад»: каково значение воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ

В Москву прибыла делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. Бывшая ранее частью Константинопольского патриархата церковная структура приняла решение о переходе в РПЦ. Это событие будет закреплено 3 ноября во время передачи главе Архиепископии грамоты Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Таким образом завершится воссоединение частей Русской Церкви, которые оказались отделены друг от друга в начале XX века. По мнению экспертов, это событие имеет историческое значение как для российского, так и для мирового православия.

В Москве проходят торжественные мероприятия по случаю присоединения к Русской православной церкви Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее входившей в состав Константинопольского патриархата. Накануне в российскую столицу прибыла делегация Архиепископии во главе с её предстоятелем архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). Его сопровождали более ста человек — как представителей духовенства, так и мирян.

«Я очень рад быть сегодня с вами здесь, чтобы отпраздновать единство, которое восстановилось между Архиепископией западноевропейских приходов и Московским патриархатом», — заявил по прибытии в Москву архиепископ Иоанн.

2 ноября делегация Архиепископии западноевропейских приходов посетила Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве и Троице-Сергиеву лавру.

Самое важное событие в рамках этого визита должно произойти 3 ноября — в воскресенье во время богослужения в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл должен вручить архиепископу Иоанну патриаршью и синодальную грамоты о присоединении. Её патриарх подписал ещё 1 ноября. Таким образом, переход Архиепископии западноевропейских приходов под омофор предстоятеля русской Православной Церкви будет формально завершён.

«Происходящее без преувеличения можно назвать историческим событием», — отметил в беседе с RT замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, Архиепископия западноевропейских приходов появилась в результате революции 1918 года.

«Национальное разделение заставило ряд наших соотечественников искать духовного окормления под юрисдикцией других церквей. При этом наши соотечественники, находившиеся в эмиграции, смогли не только сохранить свои духовные традиции, но и рассказать о них, показать их красоту и духовную глубину многим европейцам. Очень важно, что это многонациональное объединение по решению священноначалия и по доброй воле верующих становится частью Русской православной церкви», — заявил Кипшидзе.

Преодоление разрыва

Архиепископия западноевропейских приходов как отдельное церковное образование ведёт свою историю от возникшего в 1930-х годах временного экзархата Константинопольского патриархата в Западной Европе во главе с митрополитом Евлогием (Георгиевским).



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Октябрьская революция, Гражданская война и большевистские гонения на церковь привели к размежеванию русского православия. Часть епископов, оказавшихся в эмиграции, образовала Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), которая вошла в конфликт с Московским патриархатом. Митрополит Евлогий, в свою очередь, с верными ему приходами в западноевропейских странах перешёл в подчинение патриарха Константинопольского.

В 1944 году митрополит Евлогий предпринял попытку преодолеть раскол и выразил желание вернуться под омофор Московского патриарха вместе со своими приходами. Однако это желание так и не было реализовано — после смерти митрополита в 1946 году большая часть приходов решила остаться в подчинении Константинополя.

Получив в 1965 статус Архиепископии, в юрисдикции Константинопольского патриархата эти приходы и пребывали до последнего времени. Однако 27 ноября 2018 года Константинопольский патриарх Варфоломей принял решение о роспуске Архиепископии. Приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены.

Однако распускаться Архиепископия не захотела и выполнять решение патриарха не стала. 28 сентября 2019 года большинством голосов собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции приняло решение просить о присоединении к Московскому патриархату.

7 октября Священный Синод Русской Православной Церкви высказался за то, чтобы удовлетворить эту просьбу.

Архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето)

РИА Новости

© Ирина Калашникова

«Присоединение отвечает чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского) и его сподвижников, стоявших у истоков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. Восстановлен многолетний разрыв Русского церковного зарубежья, восстановление прошло с частью русской эмиграции, которая стала многонациональной, вобрала в себя представителей многих европейских народов — тех, кто стремился через традицию Русской Церкви открыть для себя красоту Святого Православия», — говорится в заявлении по этому поводу на официальном сайте Московского патриархата.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко в беседе с RT назвал воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ «одним из самых значимых событий церковной жизни последних лет», сопоставимых по значению с состоявшимся в 2007 году воссоединением РПЦ и РПЦЗ.

«Обстоятельства были сложные, но они привели к этому радостному событию, полному воссоединению всей церковной диаспоры с Церковью в отечестве», — подчеркнул в разговоре с RT Петрушко. — Радостно, что собор Святого Александра Невского, который был и остаётся кафедральным собором Русской архиепископии, тоже возвратиться в лоно русской церкви».

Как отметил в разговоре с RT глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, само отделение Архиепископии от русской церкви «было величайшей трагедией».

«Это историческое событие русского национального воссоединения — ключевой момент соединения русского народа, сравнимый с воссоединением Русской зарубежной церкви и Московского патриархата, Крыма с Россией. Это возвращение домой, в Русскую православную церковь», — заявил RT Фролов.

На особом положении

За долгое время существования в качестве автономной единицы в рамках другого патриархата в Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции появилось много богослужебных, языковых и иных особенностей, в том числе в церковном управлении, которые Московская патриархия обещает оставить нетронутыми.

Как отмечает Владислав Петрушко, там «сложилась совершенно особая каноническая обстановка, которую условно можно назвать довольно демократичной».

«Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции сохранит в составе московского патриархата свою автономию, свой уникальный церковно-канонический уклад. Удалось договориться, что при всех различиях мы можем составлять одно целое», — подчеркнул эксперт.

Хотя изначально основной костяк прихожан Архиепископии составляли русские эмигранты, сейчас она многонациональна. Митрополит Иоанн (Реннето) — француз. В составе приехавшей в Москву делегации — русские, белорусы, молдаване, французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки, сербы.

Протоиерей Александр Шмеман

© Wikimedia commons

Ещё в 1924 году митрополитом Евлогием в Париже было создано уникальное учебное заведение — Православный Свято-Сергиевский Богословский Институт. В разное время в нём работали такие выдающиеся русские мыслители и богословы, как протоиерей Сергий Булгаков, Георгий Федотов, протоиерей Василий Зеньковский, протоиерей Георгий Флоровский, архимандрит Киприан (Керн), протоиерей Александр Шмеман и протопресвитер Иоанн Мейендорф.

Однако в последние годы это учебное заведение находилось в плачевном состоянии.

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«Если парижский Свято-Сергиевский институт вернется в лоно Русской Церкви, возможно, начнётся его восстановление», — заявил 5 октября 2019 года в эфире телеканала «Россия» председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как отметил Вахтанг Кипшидзе, именно решение сохранить свои традиции заставило Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции вернуться в состав Русской Православной Церкви.

«Присоединение Архиепископии к Московскому патриархату происходит в контексте антиканонических, вероломных действий Фанара, который без учёта всякой воли верующих попытался упразднить их самобытность и традиции и отказался от ранее данных им самим обещаний», — подчеркнул замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Такое, по его словам, невозможно в РПЦ. Напротив, Московский патриархат будет стремиться сохранить духовное наследие Архиепископии, «которое имеет ценность для мирового православия, а не только для православия русского».

Строгая каноничность

Как отмечает Вахтанг Кипшидзе, процесс возвращения Архиепископии западноевропейских приходов в Русскую Православную Церковь показывает, что, в отличие от Константинопольского патриархата, в Москве руководствуются церковными канонами во взаимоотношениях с другими религиозными организациями.

«Это историческое событие свидетельствует о том, что Русская Православная Церковь демонстрирует свою гибкость и способность в строгом соответствии с каноническим правом и братской любовью принимать церковные структуры, которые хотели бы по разным причинам становиться частью Московского патриархата», — отметил Кипшидзе.

Особо представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что нельзя сравнивать приём в РПЦ Архиепископии западноевропейских приходов и авантюру Константинопольского патриарха с выдачей «томоса» так называемой Православной Церкви на Украине.

«Между этими событиями существенная разница, и она заключается в том, что решение Архиепископии сформировалось в контексте попыток Константинопольского патриархата ликвидировать это образование вопреки ранее данным обещаниям, — отметил Кипшидзе. — Если же говорить о ситуации на Украине, то там есть признаваемая всеми Украинская православная церковь, возглавляемая владыкой Онуфрием, и эта церковь ни с какими просьбами к Константинопольскому патриархату не обращалась».

По словам Владислава Петрушко, «параллели между этими двумя событиями проводить совершенно неуместно».

«На Украине Константинополь фактически без покаяния принял в своё лоно раскольников с очень сомнительным каноническим статусом, легализовал раскол. Существуют большие сомнения в том, обладают ли они законной епископской хиротонией, — заявил эксперт. — Что же касается Архиепископии западноевропейских приходов, то её канонический статус никогда не подвергался сомнению. Никогда она не считалась раскольничьим образованием. Это Константинополь по непонятным причинам сам решил принять меры, которые подтолкнули русскую архиепископию к возвращению в лоно матери-церкви, лишив её статуса экзархата, лишив её автономии и того разнообразия, которым она обладала».

Открыты для всех

Как отмечает Кирилл Фролов, «пример архиепископа Иоанна (Реннето) может воодушевить тех православных, что ещё остаются в Константинопольским патриархате, набраться мужества и последовать за ним».

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По мнению Владислава Петрушко, теоретически можно рассуждать о том, что воссоединение с Архиепископией западноевропейских приходов демонстрирует возможность возвращения под омофор Московского патриарха тех церквей, который когда-то находились в его юрисдикции, церквей русской церковной и богослужебной традиции.

В первую очередь, по словам эксперта, это может касаться находящихся сейчас в подчинении у Константинополя канонической Финляндской православной церкви и обладающей сомнительным каноническим статусом Эстонской апостольской православной церкви. Исторически православие в этих странах появилось под русским влиянием.

«С другой стороны, наш патриарх подчёркивал, что наша церковь не является церковью только русского народа. Это всегда осуждалось как проявление церковного национализма. Наша церковь открыта для всех. Если кого-то Константинополь обидит так же, как русскую Архиепископию, я думаю, что Московский патриархат всегда готов будет рассмотреть возможность помощи и принять такую церковную структуру в свою юрисдикцию», — считает Владислав Петрушко.