«Встать на путь диалога»: РПЦ призвала Константинопольский патриархат извиниться за действия на Украине

Константинопольский патриархат должен извиниться за нанесение ущерба мировому православию и встать на путь диалога. Об этом заявили в Русской православной церкви, комментируя планы Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине. Однако патриарх Варфоломей подчеркнул, что не собирается отступать от своей позиции. Он считает, что действует «на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы», а РПЦ «рано или поздно» придётся принять его решение.

Русская православная церковь призывает Константинопольский патриархат признать ошибочность своих действий на Украине и извиниться за нанесение значительного ущерба мировому православию. Такое заявление в понедельник, 22 октября, сделал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжёлым для всего мирового православия и для верующих на Украине. Но тяжёлая ситуация может очень быстро разрешиться, если Константинополь встанет на путь диалога», — заявил Волков.

«Это расстояние измеряется одним фактором — это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом, его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», — подчеркнул священник.

По его словам, в случае такого развития событий двери для диалога будут вновь открыты, и в РПЦ будут рады констатировать попытку Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию». При этом Волков отметил, что Русская православная церковь намерена придерживаться занятой ранее позиции и «стоять в истине» относительно ситуации на Украине.

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«Если хотя бы одна капля крови прольётся на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично Патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубление гражданского противостояния на Украине», — заявил Волков.

Он добавил, что в случае неблагоприятного развития событий имя патриарха Варфоломея будет вписано в историю мирового православия как человека, не только поддержавшего раскольников, но и «несущего ответственность за развитие гражданского конфликта на Украине».

При этом пресс-секретарь патриарха Кирилла отметил, что вся РПЦ «горячо молится», чтобы ситуация не дошла до кровопролития, однако своими действиями Константинополь поддерживает гражданский конфликт на Украине и фактически оправдывает захваты православных храмов экстремистами.

«Не было никакого — ни публичного, ни непубличного — осуждения действий раскольников на территории Украины», — добавил Волков.

«Таким образом, мы можем понимать, что Константинопольский патриархат солидаризируется со всеми политическими заявлениями Филарета, со всеми действиями его последователей, рукоположенных им священнослужителей. Что они поддерживали и поддерживают гражданское противостояние на Украине, притеснение канонических общин на её территории. Так как всё это не было осуждено Константинопольским патриархатом, то можно сделать прямой вывод, что всё это им поддерживается», — заявил священник.

Он отметил, что складывающаяся ситуация обозначает непростую перспективу для верующих на Украине, а также выразил уверенность в том, что абсолютное большинство духовенства УПЦ останутся в ней, несмотря на решения Константинопольского патриархата по автокефалии на Украине.

«Я высказываю глубокую убеждённость, что подавляющее большинство духовенства сохранит верность каноническому православию. Мы это знаем не понаслышке — знаем из уст священнослужителей, которые сейчас находятся на Украине», — сказал Волков.

Константинопольский патриарх Варфоломей

Reuters

© Osman Orsal

«Мы не разорвали отношения, а констатировали ситуацию произошедшего разрыва»

Напомним, 11 октября константинопольские иерархи приняли решение отменить действие договора от 1686 года о переходе Киевской митрополии под управление Московского патриархата, а также постановили снять анафему с глав двух неканонических украинских церквей — Филарета и Макария. В ответ на эти действия Священный синод РПЦ после заседания в Минске 15 октября принял вынужденное решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

При этом в Константинополе сообщили, что экзархат и входящая в него Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе продолжают состоять в общении со всеми православными церквями, включая РПЦ. Однако председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что согласно церковным канонам, признание Константинопольским патриархатом раскольников означает, что Варфоломей сам присоединился к расколу.

«Тем фактом, что константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас константинопольский патриарх является раскольником», — заявил Иларион.

При этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера» подчеркнул, что Священный синод РПЦ «просто не мог принять иного решения» в ситуации с приостановкой евхаристического общения с Константинополем.

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«Мы не разорвали отношения, а констатировали ситуацию произошедшего разрыва... Конечно, у нас есть механизмы выхода из этой ситуации. Русская церковь обратилась с предложением соборного рассмотрения ситуации ко всем поместным церквам, для которых поведение патриарха Варфоломея должно выглядеть как уничтожение самой идеи автокефалии», — отметил Легойда.

В свою очередь, патриарх Варфоломей, выступая 21 октября на встрече с греческой диаспорой Стамбула, заявил, что не намерен отступать от своей позиции в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине.

«Сейчас наш патриархат решает украинскую церковную проблему на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы. Они обязательны для всех православных... Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», — цитирует РИА Новости Варфоломея.

© Сергей Пятаков / РИА Новости

«Мировое православие находится в едином движении»

Вместе с тем пресс-секретарь патриарха Кирилла в ходе пресс-конференции констатировал, что в настоящее время мировое православие находится «в едином движении к осуждению действий Константинопольского патриархата» относительно ситуации на Украине.

По словам Волкова, во-первых, ни одна поместная церковь до сих пор не высказала своей очевидной поддержки действиям Константинопольского патриархата, а во-вторых, многие поместные церкви на различных уровнях выражают поддержку Украинской православной церкви и «серьёзнейшую обеспокоенность неканоническими действиями Константинопольского патриархата».

«Это всё свидетельствует о том, что мировое православие сейчас находится в таком едином движении к осуждению действий Константинопольского патриархата», — добавил Волков.

На днях Патриарх Антиохийский Иоанн и Патриарх Сербский Ириней выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что быстро развивающийся всеправославный кризис может привести к длительным разделениям в Православной церкви.

В связи с этим иерархи призвали Константинопольского патриарха Варфоломея к диалогу при участии всех глав Поместных православных церквей. В заявлении подчёркивается, что лишь совместное обсуждение и принятие решений позволит избежать спорных вопросов между православными церквями и не вступать в разделение.

«Интересы православной церкви требуют самокритичного рассмотрения всех односторонних процессов, решений, а также запросов, и применение принципа консенсуса в решении общих вопросов между православными церквями, среди которых и решения, касающиеся церковной автокефалии», — подчеркнули иерархи.

Ранее к предотвращению угрозы конфликта и утверждению церковного порядка на Украине также призвали патриархи Александрийский Феодор и митрополит Варшавский и всей Польши Савва.