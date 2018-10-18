Тест RT: знаете ли вы историю церковных расколов?

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Татьяна Худякова
Русская православная церковь заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Некоторые эксперты уже называют это событие расколом и великой схизмой — 2018. Однако, чтобы разрыв считался расколом, одних политических разногласий недостаточно, церкви должны разойтись в первую очередь в понимании догмы. Московский и Константинопольский патриархаты ссорятся не впервые, а церковные скандалы происходят столько же веков, сколько существует сама церковь. Проверьте, хорошо ли вы знаете историю расколов.
Тест RT об истории церковных расколов
  • А. Д. Кившенко «Церковный cобор. 1654 год. Начало раскола» (1880)

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