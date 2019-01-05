«Политическая сделка»: константинопольский патриарх подписал томос об автокефалии раскольнической церкви на Украине

Константинопольская православная церковь признала Автокефальную поместную православную церковь Украины своей «духовной дочкой». Об этом говорится в томосе, который подписал патриарх Варфоломей. В документе отмечается, что юрисдикция новой религиозной структуры ограничивается территорией страны, а все «значимые вопросы» решаются через Фанар (Стамбул). В РПЦ подчеркнули, что патриарх Варфоломей вступил в ряды раскольников. Эксперты указывают, что решение об автокефалии исключительно политическое: на церемонии в Стамбуле присутствовали президент Украины Пётр Порошенко с супругой, глава МИД страны Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и председатель Рады Андрей Парубий.

В субботу, 5 января, Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой религиозной структуры — так называемой Автокефальной поместной православной церкви Украины. Мероприятие прошло в храме Святого Георгия в Стамбуле, перед церемонией состоялся молебен.

«Этим подписанным патриаршим и синодальным томосом мы признаём и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые православные церкви признать её как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украины», как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства», — говорится в тексте документа, опубликованного в Twitter послом Украины в Турции Андреем Сибихой.

В то же время за решением «значительных вопросов церковного, догматического или канонического характера» предстоятель православной церкви Украины митрополит Епифаний должен будет обращаться в Фанар.

Как ранее неоднократно подчёркивали в РПЦ, новая церковная структура — раскольническая. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре призвал Константинополь отказаться от общения с раскольниками и участия в авантюре их легализации на Украине.

«Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас», — говорится в письме.

Подписание томоса стало результатом «неуёмных политических и личных амбиций», заявил в пятницу, 5 января, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит. Рождество, а не томос — бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой. С наступающим Рождеством Христовым», — подчеркнул Легойда.

Как заметил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, украинская православная церковь существует и развивается со времён крещения Руси, она никуда не исчезнет в отличие от той структуры, создание которой инициировал Порошенко. По его словам, как только завершится срок его полномочий на посту президента, то вся эта затея развалится.

«Константинопольский патриарх уже уверенно вступил на путь раскола, сегодня в очередной раз подтвердив эту линию движения. Несмотря на то что в последние дни патриарх Кирилл направлял ему письма с призывом одуматься, он по-прежнему поддерживает и уже даже возглавляет раскол, поэтому все мосты сожжены и вряд ли тут что-то можно ещё добавить», — подчеркнул Волков.

Политическая делегация

Томос будет передан в воскресенье, 6 января, главе ПЦУ и президенту Украины Петру Порошенко, который посетил церемонию вместе с супругой Мариной.

Звершилося! Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією – підписанням Томосу про автокефалію Православній Церкві України. pic.twitter.com/bK6jf3DnfT — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

Глава украинского государства наградил константинопольского патриарха орденом «За заслуги» I степени — в частности, «за выдающийся личный вклад в развитие автокефальной поместной ПЦУ и повышение авторитета православия в мире». Порошенко также пригласил Варфоломея посетить Украину.

«В предисловии к книге патриарха Варфоломея «Лицом к лицу с тайной» прочитал о любимом афоризме его святейшества: «Война во имя религии — это война против религии». Безоговорочно разделяю мнение его святейшества. Мы гарантируем соблюдение религиозной свободы верующих всех конфессий!» — говорится в сообщении Порошенко в Twitter.

Также на мероприятии присутствовали министр иностранных дел Павел Климкин, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, экс-президент Виктор Ющенко и другие украинские политики.

Ранее сам Порошенко неоднократно подчёркивал, что на Украине «не было и не будет государственной церкви».

Председатель Рады Андрей Парубий выразил надежду, что на ближайшей пленарной сессии будет определена юридическая процедура перехода приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата в новую религиозную структуру.

«Я надеюсь, что это удастся сделать уже в январе — законопроект, который позволит юридически упорядочить переход в украинскую церковь», — пояснил он, добавив, что эту процедуру осуществили уже более 40 приходов.

Пётр Порошенко на церемонии подписания томоса в Стамбуле

Reuters

© Murad Sezer

Между тем даже в Фанаре указывают, что появление новой религиозной структуры на Украине неразрывно связано с политической деятельностью Киева. По мнению одного из иерархов Константинопольского патриархата, говорившего на условиях анонимности, произошедшее является «политической сделкой».

«Это политическая сделка, на это указывает то, что сегодня в патриархате собралось большое число политиков, в том числе президент Порошенко, — приводит слова константинопольского иерарха ТАСС.

«Трагический день в истории вселенского православия»

Вселенское православие столкнулось с трагическим днём своей истории. Таким образом прокомментировал подписание томоса замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Поступками патриарха Варфоломея, теперь уже на деле вступившего в молитвенное и каноническое общение с лицом, не имеющим законного рукоположения, нанесён тяжкий ущерб православному единству», — цитирует Балашова РИА Новости.

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В свою очередь, глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов подчеркнул, что подобные шаги принесут Украине только испытания и противостояния.

«В связи с тем, что Константинопольский патриарх сегодня служил молебен с раскольниками, как говорят апостольские правила, он сам стал одним из членов церковного раскола. Мы это констатируем с глубокой скорбью и сожалением. Такие действия Константинопольского патриарха являются не только его глубокой личной духовной травмой, но и соблазном для многих верующих людей», — добавил архиепископ УПЦ Климент Вечеря.

На сайте канонической Украинской православной церкви также уведомили «о первых последствиях томоса». Как сообщили в пресс-службе, представители радикальной группировки «Правый сектор»* на своей странице в Facebook «разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора УПЦ в Чернигове». Экстремисты призывают местных жителей переходить в новое «церковное объединение».

«Эта бумага не обладает никакой канонической силой»

Украинский лидер Пётр Порошенко делает всё возможное для разрушения «духовных связей Украины и России» по указанию из США. Такое мнение в беседе с RT выразил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Порошенко добивался этого, потому что у него было указание Госдепа. Уже давно во всех документах указано, есть в открытых источниках: связь между Россией и Украиной можно окончательно разорвать, если уничтожить между ними духовную связь», — подчеркнул парламентарий.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв также назвал данный шаг «политическим актом», не связанным с деятельностью церкви.

«Это очередной шаг к разрушению единства православия, последствия которого будут катастрофическими прежде всего для самой Украины и её народа», — цитирует сенатора ТАСС.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).