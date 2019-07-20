«Отлично впишется в облик города»: на западе Москвы построят храм со стеклянной стеной и видом на реку
- Проект нового храма священномученика Игнатия Богоносца
- © Пресс-служба Москомархитектуры
В Можайском районе Москвы построят храм Священномученика Игнатия Богоносца по футуристическому проекту. Как сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, его уже одобрили в Москомархитектуре и Московской Патриархии.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал RT, что у храма на Верейской улице будет несколько особенностей.
«Храм отлично впишется в облик города. Идеология на данный момент такова, что надо создавать адресные объекты, чтобы у людей ассоциация их района была с интересной архитектурой. Одной из его особенностей станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Сквозь стекло прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь», — рассказал Кузнецов.
По его словам, в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве храмов. Архитектор назвал проект маленьким чудом.
«На согласовании сейчас нет ни одного подобного проекта по строительству церкви. Не так часто такое происходит», — резюмировал Кузнецов.
Спроектировали объект Саид Джабраилов из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint. Прообразом послужила церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде.
Как утверждает Джабраилов, от большинства храмов постройка будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Фасад планируется обшить стеклофибробетонными плитами, кровлю и купол — стеклопластиком, а крест на куполе будет подсвечиваться. Алтарь отделят от основного пространства лишь низкой алтарной преградой, и он не будет скрыт.
Храм сможет вместить 500 человек. По словам Лизунова, проект представят на Международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards.
Анжела Моисеева рассказала RT, что инициатором проекта выступил настоятель храма иеромонах Иона (Голов). Именно он настоял на использовании современного подхода в архитектуре. По словам Моисеевой, с согласованием проекта возникли сложности: на это ушло примерно полтора года.
«Так как этот проект новаторский, то у тех, кто ставил подписи, был определённый страх. Вопросы возникали из-за фасада, отсутствия элементов декора, со стеклянной стеной, размером и высотой постройки. Всё новое всегда вызывает вопросы. Но, как ни странно, у самых безумных проектов больше шансов пройти, чем у полумер и компромиссов», — считает архитектор.
Как отмечает Моисеева, спонсоры проекта уже утверждены. Есть надежда, что через два года храм удастся построить.
Протоиерей Леонид Калинин, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, рассказал RT, что проект храма одобрен, но пока на него не получено благословение.
«РПЦ поддержала идею в самом начале, а сам проект не был оценён РПЦ. Он будет подан в экспертный совет по церковному искусству архитектуры и реставрации РПЦ. После определения всех экспертов он будет окончательно благословлён для реализации», — рассказал протоиерей Леонид.
Новаторские проекты в других странах
Храм, построенный по новаторскому проекту, станет не первым подобным сооружением в мире. Издревле церкви строились по строгим канонам и практически копировали одна другую. Однако в течение последних 100 лет общество стало более благосклонно воспринимать творческие идеи архитекторов. При взгляде на эти постройки, порой невозможно угадать, что внутри проходят богослужения.
- Хадльгримскиркья в Рейкьявике, Исландия
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Одним из таких архитектурных шедевров можно назвать здание лютеранской церкви Хатльгримскиркья в центре Рейкьявика. По задумке архитектора, храм символизирует извержение вулкана с возносящейся к небу лавой. 75-метровая колокольня собора видна из любой точки города. Это не удивительно — строить здания выше этой церкви в Рейкьявике запрещено.
- Церковь «Читая между строк» в Бельгии
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- © Horst Ossinger/dpa
Поражает своей красотой прозрачная церковь «Читая между строк» в Бельгии. Над сооружением работали два молодых архитектора. Они создали десятиметровую конструкцию из 2000 стальных элементов и ста слоёв стальных пластин. Правда, богослужения в этой церкви не совершаются: по замыслу архитекторов, посетители погружаются в одухотворённое пространство посредством меняющегося в зависимости от времени суток внешнего света.
- Мечеть порохового склада, Стамбул
- © Veli Gurgah/Anadolu Agency/Getty Images
Ещё одно фантастическое религиозное сооружение можно посетить в Стамбуле. Свернув с одной из улиц и пройдя по короткому тоннелю вниз, попадаешь в подземную мечеть. Внутри зал с массивными колоннами, который освещается электрическими лампами. Альтернативное название этой мечети — Мечеть порохового склада. Раньше это был византийский форт, а затем уже османы использовали помещение в военных целях.
- Часовня Святого Креста в Аризоне, США
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Удивительная часовня Святого Креста расположена в красных скалах штата Аризона в США. Высота креста 27,5 м, а из огромного окна открывается потрясающий вид на горы.
- Церковь Санта-Моники, Испания
- © Flickr / Wojtek Gurak
Понять, что рельефное сооружение в Ривас-Васиамадриде в Испании — это церковь Санта-Моника, весьма непросто. Это сооружение больше напоминает здание галереи современного искусства. Фасад выполнен в виде нескольких ассиметричных лучей, на концах которых расположены окна — через них свет проникает внутрь сооружения. Сами лучи, по задумке архитекторов, символизирует устремление к свету и отражают толерантность католицизма, который в последние годы приветствует современные формы, в том числе в архитектуре.
- Собор Воскресения Христова в Эври, Франция
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Ещё один необычный католический собор находится во Франции. В его внешней облицовке использовано около 840 тыс. кирпичей, которые укладывались особым образом, что позволило добиться идеальной акустики и при этом избежать эха. По форме собор напоминает усечённый цилиндр, а на срезе его овальной крыши высажены 24 липы, символизирующие 24 часа в сутках, а также 12 колен Израилевых и 12 апостолов. Внутри круга расположена стеклянная крыша, опирающаяся на металлический треугольник, — символ Святой Троицы.