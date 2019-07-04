Эксперт прокомментировал планы по созданию новой культурной зоны в Петербурге

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Член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Манов в беседе с Newinform прокомментировал планы по созданию в городе новой культурной зоны.
Эксперт прокомментировал планы по созданию новой культурной зоны в Петербурге
  • РИА Новости

По его словам, такое пространство необходимо для различных инсталляций.

«Несмотря на то что мы культурная столица, мы практически не можем видеть объекты искусства на улицах, что странно», — отметил он.

Новую культурную зону предложили разместить на проспекте Добролюбова. Концепцию предложил врио губернатора Александр Беглов. Инициатива получила одобрение президента России Владимира Путин.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на благоустройство площадок в Севастополе выделят 174 млн рублей.

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