На благоустройство площадок в Севастополе выделят 174 млн рублей

Управляющие компании Севастополя получат 174 млн рублей на благоустройство детских и спортивных площадок в 2020 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Вносим на утверждение перечень детских и спортивных площадок в количестве 158 штук и соответствующее распределение между бюджетополучателями для начала работы по программе 2020 года», — заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Средства предоставлены в рамках бюджетного соглашения между правительствами Севастополя и Москвы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде объявили открытый конкурс на проектно-изыскательные работы по благоустройству острова Канта.