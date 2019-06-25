На благоустройство площадок в Севастополе выделят 174 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Вносим на утверждение перечень детских и спортивных площадок в количестве 158 штук и соответствующее распределение между бюджетополучателями для начала работы по программе 2020 года», — заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
Средства предоставлены в рамках бюджетного соглашения между правительствами Севастополя и Москвы.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде объявили открытый конкурс на проектно-изыскательные работы по благоустройству острова Канта.