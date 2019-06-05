В Калининграде планируют благоустроить остров Канта

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В Калининграде объявили открытый конкурс на проектно-изыскательные работы по благоустройству острова Канта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передаёт «Янтарный край».
В Калининграде планируют благоустроить остров Канта
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Из условий конкурса следует, что на разработку документации предусмотрено почти 10 млн рублей. Итоги тендера должны быть подведены 26 июня.

В рамках концепции благоустройства предложено заменить асфальтное покрытие набережной на бетонное с нанесением велосипедной разметки.

Также предполагается реконструировать набережную и привести в порядок пешеходные дорожки.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что власти Кубани поручили разработать программу для развития одного из микрорайонов Краснодара.

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