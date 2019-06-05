В Калининграде планируют благоустроить остров Канта

В Калининграде объявили открытый конкурс на проектно-изыскательные работы по благоустройству острова Канта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передаёт «Янтарный край».

Из условий конкурса следует, что на разработку документации предусмотрено почти 10 млн рублей. Итоги тендера должны быть подведены 26 июня.

В рамках концепции благоустройства предложено заменить асфальтное покрытие набережной на бетонное с нанесением велосипедной разметки.

Также предполагается реконструировать набережную и привести в порядок пешеходные дорожки.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что власти Кубани поручили разработать программу для развития одного из микрорайонов Краснодара.