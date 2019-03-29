Власти Кубани поручили разработать программу для развития одного из микрорайонов Краснодара
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- РИА Новости
«Микрорайон уже сформировался, так уж сложилась здесь застройка. Это факт, который нужно принять и постараться помочь — сделать всё, что можно, для комфортной жизни», — заявил Кондратьев.
По словам губернатора, необходимо сделать этот район Краснодара удобным и современным. В частности, он обратил внимание на отсутствие транспортной логистики, проездов, коммуникаций и ливнёвок.
Как добавили в пресс-службе краевой администрации, вопрос о выделении средств на такую программу рассмотрят на одной из сессий заксобрания.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 12 млрд рублей на благоустройство в 2019 году.