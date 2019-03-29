Власти Кубани поручили разработать программу для развития одного из микрорайонов Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу для развития Музыкального микрорайона в региональной столице. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.

«Микрорайон уже сформировался, так уж сложилась здесь застройка. Это факт, который нужно принять и постараться помочь — сделать всё, что можно, для комфортной жизни», — заявил Кондратьев.

По словам губернатора, необходимо сделать этот район Краснодара удобным и современным. В частности, он обратил внимание на отсутствие транспортной логистики, проездов, коммуникаций и ливнёвок.

Как добавили в пресс-службе краевой администрации, вопрос о выделении средств на такую программу рассмотрят на одной из сессий заксобрания.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 12 млрд рублей на благоустройство в 2019 году.