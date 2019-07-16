В Москве открылась выставка о жизни российской столицы

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В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве открылась выставка фотоагентства Magnum Photos, посвящённая жизни в российской столице.

В рамках выставки фотоагентство Magnum продемонстрировало снимки, сделанные в ходе работы летней лаборатории Live Lab/19. Со 2 по 15 июля в рамках проекта фоторепортёры агентства наблюдали за городской жизнью и документировали её. Для экспозиции были отобраны лучшие фотографии, сделанные за этот период.

В Live Lab/19 принимали участие фотографы Георгий Пинхасов, Марк Пауэр и Алекс Уэбб.

Этой выставке предшествовала демонстрация результатов работы зимней лаборатории. Тогда фотографы Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян представили снимки из квартир москвичей, метро, закулисья столичных театров.

Вход на выставку свободный, продлится она до 1 сентября.

Лаборатории и выставки Live Lab уже проходили в Париже, Лондоне, Киото и Шэньчжене.

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