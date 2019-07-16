В Москве открылась выставка о жизни российской столицы
В рамках выставки фотоагентство Magnum продемонстрировало снимки, сделанные в ходе работы летней лаборатории Live Lab/19. Со 2 по 15 июля в рамках проекта фоторепортёры агентства наблюдали за городской жизнью и документировали её. Для экспозиции были отобраны лучшие фотографии, сделанные за этот период.
В Live Lab/19 принимали участие фотографы Георгий Пинхасов, Марк Пауэр и Алекс Уэбб.
Этой выставке предшествовала демонстрация результатов работы зимней лаборатории. Тогда фотографы Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян представили снимки из квартир москвичей, метро, закулисья столичных театров.
Вход на выставку свободный, продлится она до 1 сентября.
Лаборатории и выставки Live Lab уже проходили в Париже, Лондоне, Киото и Шэньчжене.