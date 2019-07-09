В столице подвели итоги Московского урбанистического форума

На заседании президиума столичного правительства подвели итоги Московского урбанистического форума, который проходил с 4 по 7 июля в парке «Зарядье», передаёт kp.ru.

«Мы провели девятый и самый масштабный урбанистический форум. Форум посетили более 200 тыс. человек с учётом того, что проходил городской фестиваль, работали площадка в Гостином дворе и выставка в Манеже», — заявил заместитель мэра города Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году в числе участников было много профессионалов из области архитектуры, руководителей компаний со всего мира, пять мэров городов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин подписал программу сотрудничества на 2019—2021 годы с президентом метрополии «Большого Парижа» Патриком Олье.

Церемония прошла в рамках Московского урбанистического форума.