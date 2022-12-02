Зеленский: Украина запретит аффилированные с Россией религиозные организации

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Украинское правительство запретит деятельность религиозных организаций, которые по мнению Киева аффилированы с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что на Украине необходимо создать условия, при которых «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

«СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Украинский лидер добавил, что на заседании СНБО обсуждались связи отдельных украинских религиозных кругов с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.

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