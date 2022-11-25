СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Служба безопасности Украины провела в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ «контрразведывательные мероприятия». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)», — приводит РИА Новости заявление.

В СБУ добавили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы о наличии гражданства России у руководства епархиальных структур.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.