СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
- РИА Новости
«Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)», — приводит РИА Новости заявление.
В СБУ добавили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы о наличии гражданства России у руководства епархиальных структур.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.