Узнать больше

СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины провела в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ «контрразведывательные мероприятия». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
  • РИА Новости

«Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП)», — приводит РИА Новости заявление. 

В СБУ добавили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы о наличии гражданства России у руководства епархиальных структур.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить