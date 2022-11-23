Захарова отреагировала на обыски в храмах Украинской православной церкви

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Она напомнила, что во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ нашли «пророссийскую литературу и миллионы наличных».

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что представители СБУ допросили более 50 человек с использованием полиграфа во время мероприятий в помещениях Украинской православной церкви (УПЦ).

В ведомстве пояснили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.