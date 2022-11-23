Захарова отреагировала на обыски в храмах Украинской православной церкви
- Gettyimages.ru
Она напомнила, что во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ нашли «пророссийскую литературу и миллионы наличных».
«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что представители СБУ допросили более 50 человек с использованием полиграфа во время мероприятий в помещениях Украинской православной церкви (УПЦ).
В ведомстве пояснили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.