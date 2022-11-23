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Сотрудники СБУ допросили более 50 человек на полиграфе во время мероприятий в УПЦ

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Представители СБУ допросили более 50 человек с использованием полиграфа во время мероприятий в помещениях Украинской православной церкви (УПЦ).
Сотрудники СБУ допросили более 50 человек на полиграфе во время мероприятий в УПЦ
  • Gettyimages.ru

«При содействии сотрудников Нацполиции и Нацгвардии были тщательно проверены более 350 церковных сооружений и 850 лиц. Более 50 человек прошли углублённые контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что среди допрошенных были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе россияне.

Во время обысков в храмах сотрудники СБУ выявили «пророссийскую литературу и миллионы наличных».

Ранее СМИ сообщили, что СБУ проводит обыск на территории Киево-Печерской лавры.

После этого СБУ подтвердила, что проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Там отметили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.

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