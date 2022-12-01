ГП Украины обвинила священника Киево-Печерской лавры в распространении пропаганды

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Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения священнику Украинской православной церкви по факту «распространения среди прихожан Киево-Печерской лавры тезисов пропагандистского характера».
ГП Украины обвинила священника Киево-Печерской лавры в распространении пропаганды
  • AFP
  • © Sergei CHUZAVKOV

«Сообщено о подозрении священнику Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Генпрокуратура утверждает, что 12 ноября священник во время богослужения в одном из храмов Киево-Печерской лавры «распространял среди прихожан тезисы пропагандистского характера».

Священник является уроженцем Брянской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что представители СБУ допросили более 50 человек с использованием полиграфа во время мероприятий в помещениях Украинской православной церкви.

В ведомстве пояснили, что мероприятия проводятся для «недопущения использования лавры как ячейки русского мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.

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