Президент Таджикистана примет участие в саммите ОДКБ в Минске

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске.

Об этом сообщили в пресс-службе президента республики, пишет ТАСС.

«Эмомали Рахмон примет участие в саммите ОДКБ, который пройдёт в Минске», — заявил руководитель пресс-службы главы государства Абдуфаттох Шарифзода.

Ранее в пресс-службе президента ТАСС сообщили, что Рахмон планирует посетить Россию с визитом 21—22 ноября.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора.