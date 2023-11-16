Президент Таджикистана примет участие в саммите ОДКБ в Минске
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- © Andreas Gora/Keystone Press Agency
Об этом сообщили в пресс-службе президента республики, пишет ТАСС.
«Эмомали Рахмон примет участие в саммите ОДКБ, который пройдёт в Минске», — заявил руководитель пресс-службы главы государства Абдуфаттох Шарифзода.
Ранее в пресс-службе президента ТАСС сообщили, что Рахмон планирует посетить Россию с визитом 21—22 ноября.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
Также президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора.