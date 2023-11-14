Лукашенко пригласил Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит ОДКБ в Минск в ходе недавнего телефонного разговора.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, пишет РИА Новости.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Лукашенко об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
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