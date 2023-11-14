Лукашенко пригласил Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит ОДКБ в Минск в ходе недавнего телефонного разговора.

globallookpress.com

© Kremlin Pool

Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, пишет РИА Новости. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил Лукашенко об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.