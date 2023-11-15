RT в Telegram
Подпишись

Захарова предостерегла Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Армения хочет сохранить отношения в ЕАЭС, но в то же время предпринимает недружественные шаги в сфере безопасности.
Захарова предостерегла Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях
  • РИА Новости

В ходе брифинга она отметила, что в Ереване хотят сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, а сами в это время предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят вред двусторонним отношениям, и игнорируют интересы Москвы.

Захарова подчеркнула, что, если это попытка Армении усидеть на двух стульях, она «никого до добра не доводила».

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить