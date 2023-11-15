Захарова предостерегла Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Армения хочет сохранить отношения в ЕАЭС, но в то же время предпринимает недружественные шаги в сфере безопасности.

В ходе брифинга она отметила, что в Ереване хотят сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, а сами в это время предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят вред двусторонним отношениям, и игнорируют интересы Москвы.

Захарова подчеркнула, что, если это попытка Армении усидеть на двух стульях, она «никого до добра не доводила».

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения своим отказом участвовать в мероприятиях ОДКБ не готовит почву для выхода из организации.