МИД: решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ не отвечает интересам народа
- РИА Новости
Как отметила дипломат, это решение руководства Еревана вызывает сожаление.
«Мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны», — сказала Захарова.
21 ноября глава МИД Армении сообщил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ.