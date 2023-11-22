МИД: решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ не отвечает интересам народа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что решение Армении не участвовать в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске не отвечает интересам армянского народа.

Как отметила дипломат, это решение руководства Еревана вызывает сожаление.

«Мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны», — сказала Захарова.

21 ноября глава МИД Армении сообщил, что не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ.