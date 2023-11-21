США не могут предоставить киевскому режиму оружие, которое решило бы все их проблемы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув, что такого вооружения не существует. Также Остин считает, что ВСУ якобы располагают средствами для достижения успеха в ходе предстоящих зимой боевых действий. При этом ранее в СВР отмечали, что киевскому режиму спустили рекомендации о необходимости расширить рамки призывного возраста и призвать на фронт женщин. Как отмечают эксперты, Соединённым Штатам наплевать на потери, с которыми столкнётся Украина.

Соединённые Штаты Америки не располагают оружием, которое решило бы все проблемы киевского режима на поле боя в борьбе с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам визита в Киев.

«Мы не раз говорили, что в подобном конфликте не существует «серебряной пули» (не существует какого-то вида оружия, которое решило бы все проблемы. — RT)», — сказал Остин.

Он также подчеркнул, что «военный успех» ВСУ будет зависеть от многих факторов, в том числе от верного использования предоставленных возможностей.

В этой связи он напомнил, что США продолжают поддержку киевского режима. Так, новый пакет военной помощи составляет около $100 млн. В него вошли различные боеприпасы, в том числе для артиллерии, противотанковые средства и зимнее снаряжение для украинских военнослужащих.

«Они (войска киевского режима) располагают средствами, которые им потребуются для успешного ведения боевых действий в зимнее время. И думаю, я соглашусь с Зеленским: правильный ход действий — продолжать бороться, наступать на противника», — заключил он.

В то же время Владимир Зеленский категорически отверг идею начала мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он в интервью газете The Sun.

При этом, по его мнению, Россия на данный момент не желает окончания военной операции: «Поэтому мы не говорим о мире любой ценой».

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Российские официальные лица неоднократно указывали на стремление Запада использовать граждан Украины для того, чтобы «воевать до последнего украинца». Согласно последним данным, США и Великобритания рекомендовали киевскому режиму снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также призвать по мобилизации женщин на фронт.

«США ориентируют руководство Украины на мак­симальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», — заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя десятилетие с начала «евромайдана», который спонсировался из-за рубежа, напомнил о целях СВО.

«Для нас главное — достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция», — сказал официальный представитель Кремля.

«Плевать США на потери ВСУ»

Политолог Иван Мезюхо полагает, что заявление Ллойда Остина об отсутствии некого «волшебного» оружия для киевского режима является своеобразным ответом на статью главкома ВСУ Валерия Залужного, который выражал надежду на приобретение армии роботов.

«Таким образом Ллойд Остин спустил на грешную землю господина Залужного, чтобы тот не фантазировал в западной прессе, а делал то, что ему прикажут в Пентагоне. Причём исполнял приказы таким образом, чтобы американским генералам не было за него стыдно. Поэтому, на мой взгляд, это сообщение представителя США во многом унизительно для украинской стороны, которая каждый день кормит своё население завтраками о грядущей якобы победе над Москвой», — пояснил собеседник RT.

При этом он обратил внимание на слова Пентагона о продолжении оказания финансовой поддержки Киеву: «Несмотря на потери, которые несут украинские вооружённые формирования, и даже несмотря на проблемы во взаимоотношениях администрации президента США и палаты представителей конгресса США».

Соединённые Штаты продолжат «сплавлять» киевскому режиму все старые, залежавшиеся на складах запасы, считает политолог Александр Дудчак.

«Плевать им на потери ВСУ. Пока есть кому держать, например, рычаги танка или автомат, будут посылать. Всем необходимым Запад обеспечит», — добавил эксперт в беседе с RT.