Песков: спецоперация продолжается, для России главное — достигнуть своих целей
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, для России главное сейчас — достигнуть своих намеченных целей.
- РИА Новости
«Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО», — сказал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска методично выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.
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