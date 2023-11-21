Песков: спецоперация продолжается, для России главное — достигнуть своих целей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, для России главное сейчас — достигнуть своих намеченных целей.

«Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска методично выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.