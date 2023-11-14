Депутат Шевченко: Залужный шокировал Зеленского идеей о создании армии роботов
По словам депутата, Залужный увидел подобных роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и заявил Зеленскому об их необходимости в ВСУ.
«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — сказал Шевченко.
Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
Также Залужный рассказал главе комитета начштабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на фронте.