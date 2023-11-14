Депутат Шевченко: Залужный шокировал Зеленского идеей о создании армии роботов

Народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов.

По словам депутата, Залужный увидел подобных роботов на одной из выставок в Нью-Йорке и заявил Зеленскому об их необходимости в ВСУ.

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — сказал Шевченко.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Также Залужный рассказал главе комитета начштабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на фронте.