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Главком ВСУ Залужный: конфликт зашёл в тупик, глубокого прорыва не будет

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Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал он.

При этом Залужный добавил, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок.

«Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое», — сказал главком ВСУ.

Ранее Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбы.

Также министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт.

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