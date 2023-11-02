Главком ВСУ Залужный: конфликт зашёл в тупик, глубокого прорыва не будет
«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — сказал он.
При этом Залужный добавил, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок.
«Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое», — сказал главком ВСУ.
Ранее Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбы.
Также министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт.