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Шойгу: украинская армия истощается, деморализация среди личного состава растёт

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Украинская армия истощается, среди личного состава растёт деморализация. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Силы Вооружённых сил Украины истощаются, растёт деморализация личного состава», — сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Несмотря на поставки натовского вооружения, «киевский режим терпит поражение», подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что ситуация вокруг украинского конфликта зашла в тупик.

Французская газета Le Monde констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

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