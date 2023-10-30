Премьер Словакии Фицо заявил, что ситуация на Украине зашла в тупик
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«У нас другой взгляд на военный конфликт на Украине, который полностью зашёл в тупиковую ситуацию», — цитирует Фицо РИА Новости.
Как отметил премьер, финансовая поддержка Украины со стороны Европейского союза не приводит к существенным результатам или изменениям на поле боя.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.