Премьер Словакии Фицо заявил, что ситуация на Украине зашла в тупик

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что ситуация вокруг украинского конфликта зашла в тупик.

«У нас другой взгляд на военный конфликт на Украине, который полностью зашёл в тупиковую ситуацию», — цитирует Фицо РИА Новости.

Как отметил премьер, финансовая поддержка Украины со стороны Европейского союза не приводит к существенным результатам или изменениям на поле боя.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.