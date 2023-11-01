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Главком ВСУ Залужный похвалил ВВС России и силы радиоэлектронной борьбы

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный похвально отозвался о российских ВВС и подразделениях радиоэлектронной борьбы.

«Военно-воздушные силы России... сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — написал Залужный в статье для The Economist.

Также, по его словам, Россия модернизировала свои силы радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что в данной сфере российская сторона превосходит ВСУ.

Главком армии Украины добавил, что эффективность высокоточных снарядов Excalibur снизилась из-за российских систем РЭБ.

Ранее в The Times написали, что провал контрнаступления ВСУ вызвал трения между Владимиром Зеленским и Залужным.

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