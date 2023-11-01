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Myśl Polska: Залужный задействовал последние резервы из-за успехов России

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Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский выразил предположение, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте.

По его словам, в конце сентября 2023 года на многих участках фронта для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации.

«Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — сказал журналист.

При этом Подгурский отметил, что инициатива перешла в руки России и что «отрицать это мог только дилетант».

Ранее в Times написали, что провал контрнаступления ВСУ вызвал трения между Владимиром Зеленским и Залужным.

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