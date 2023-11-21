За пределами военной помощи: на что ещё США потратились на Украине после «майдана»

С начала СВО Соединённые Штаты выделили более $44 млрд на военную помощь Киеву. Однако ещё до начала спецоперации Вашингтон финансировал на Украине программы в экономическом, энергетическом и социальном секторе. Как подсчитал RT, после «евромайдана» и до начала СВО правительственные учреждения США потратили свыше $2,8 млрд в виде грантов и прочих контрактов на связанные с Украиной проекты. Об этом свидетельствуют данные портала, отслеживающего расходы государственных ведомств. С началом спецоперации такое финансирование выросло в разы и достигло $30 млрд.

После киевского «майдана», который привёл к государственному перевороту, США активно выделяли денежные средства на проекты, связанные с Украиной. RT подсчитал, что такие траты американских учреждений с 2014 финансового года (начался в октябре 2013-го календарного) до начала российской специальной военной операции составили более $2,8 млрд.

В эту сумму входят контракты с организациями, которые реализовывали различные программы на Украине, а также гранты и прочие выплаты.

Самые большие расходы связаны с деятельностью Агентства США по международному развитию (USAID). За этот период ведомство выделило почти $1,2 млрд.

На втором месте по размеру трат — Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC). Этот финансовый институт при правительстве США за указанный период потратил $1 млрд. Отметим, что организация была упразднена в 2019 году.

Далее в списке числятся Пентагон ($281 млн), Госдепартамент ($113 млн), министерства здравоохранения и социальных служб, энергетики и другие структуры.

На специализированном портале также содержатся данные об аналогичных расходах американских ведомств до ноябрьских событий на Украине. Так, с 2008 по 2013 финансовый год было потрачено $1,09 млрд, при этом USAID снова возглавило список ($373 млн).

Как отметил в разговоре с RT политолог-американист Малек Дудаков, ещё до начала СВО Соединённые Штаты вкладывали средства в различные программы — инструменты мягкой силы — для продвижения своих интересов на Украине.

«Вашингтон формировал проамериканский политический курс на Украине, работал с общественным мнением, политиками, активистами. Кроме того, очевидно, что часть средств уходит в карманы украинских чиновников, бюрократов и других представителей киевского режима», — считает аналитик.

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Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко добавил, что после «майдана» Украина находилась у США в приоритете, при этом финансовая поддержка не была направлена на улучшение жизни населения.

«Цифра обращает на себя внимание, это большая сумма. Трудно понять, на что конкретно пошли деньги. Однако в СМИ заметили, что украинские чиновники и политики за этот период заметно улучшили своё материальное положение — приобрели недвижимость за рубежом, дорогие автомобили. Сопоставление цифр наводит на размышление, что они вряд ли были потрачены на улучшение благосостояния страны», — сказал Оленченко.

«Комплексный подход» во время СВО

Как следует из представленных на портале данных, финансирование связанных с Украиной инициатив возросло в разы за последние два года: в 2023 финансовом году правительственные расходы на такие проекты составили $16,8 млрд, а в 2022-м — $10,3 млрд.

Подчеркнём, что американская военная помощь Киеву здесь не учитывается (по состоянию на начало ноября США выделили на эти траты $44,2 млрд с начала СВО).

По словам политолога Ивана Мезюхо, Штаты применяют комплексный подход в отношении Украины.

«США всегда действуют комплексно. С одной стороны, они поставляют оружие на Украину, а с другой — не забывают о некоммерческом секторе, который на протяжении многих лет зависит от американских денег и обслуживает американские интересы. Обычно агентами США являются представители так называемого гражданского общества и руководители некоммерческих организаций. Они всячески поддерживают внешнеполитический курс Украины на дружбу с США, если не на подчинение», — отметил аналитик.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT констатировал, что вмешательство США в дела других стран никогда не улучшало ситуацию.

«Наш президент недавно обсуждал международную ситуацию, приводил множество примеров, демонстрирующих, что американцы, как правило, когда они приходят в тот или иной регион на планете, приносят хаос. Который, по их мнению, они могут контролировать. И также это сопровождается жертвами среди мирного населения», — подчеркнул министр.

Логотип USAID

Gettyimages.ru

© Celal Gunes / Anadolu Agency

«Мы должны чётко понимать... кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности... США как мировая сверхдержава слабеют, теряют свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое, — заявил Владимир Путин в ходе совещания 30 октября. — Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле — новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев».

Самые большие расходы

Согласно данным специализированного портала, крупнейший за последние десять лет контракт был заключён в 2018-м представительством USAID на Украине, рассчитан до 2025 года и подразумевает оказание «профессиональных, научных и технических услуг», при этом в описании транзакций упоминается «Проект энергетической безопасности». К настоящему времени по нему было выплачено более $552 млн. Подробности инициативы не указаны.

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Среди грантов наибольший также предоставило Агентство США по международному развитию. В апреле 2022 года ведомство потратило $1 млрд в рамках соглашения о сотрудничестве с Киевом для продолжения уже существующих программ USAID, «которые правительство Украины не может финансировать на данный момент». В графе получателя финансирования обозначен Международный банк реконструкции и развития (МБРР).

Финансовый институт также является получателем $20,2 млрд от USAID в рамках программы поддержки экономики Украины. Эти выплаты начались в прошлом году.

«Содействие оказанию макроэкономической поддержки правительству Украины. Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год», — говорится в описании.

Кроме того, на портале содержится информация о переводе $400 млн в 2017 году инвестиционному банку Goldman Sachs. Согласно опубликованным данным, цель транзакции — поддержка ликвидности для компании «Нафтогаз» для продажи и перекупки газа. Эту операцию осуществляла Корпорация частных зарубежных инвестиций.

План развала Украины

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, в части зарубежных проектов Вашингтон действует системно и мыслит на годы вперёд. По его словам, США потратили огромные средства на Украину, чтобы полностью контролировать внутреннюю политику и социокультурное пространство государства.

«Десятилетнее вмешательство США в управление страной привело к тому, что Украина в скором времени вообще перестанет существовать. Мы видим процесс эрозии украинской государственности и общества, которое, по сути, стоит на грани очередного раскола и гражданской войны. Даже несмотря на то, что Зеленский всеми силами, с помощью всевозможных диктаторских законов и силового аппарата пытается это общество контролировать», — добавил Данюк.

По мнению политолога, в ближайшее время Вашингтон продолжит финансово поддерживать киевский режим, в том числе через подконтрольное Белому дому Агентство США по международному развитию.

Согласно данным USAID, с 2017 по 2022 год основным направлением финансирования на Украине был сектор программ «Управление и гражданское общество».

Расходы USAID на Украине по секторам за 2022 финансовый год

© usaid.gov

Ранее стало известно, что USAID среди прочего реализует на Украине проекты по работе с молодёжью, противодействию «российской дезинформации», борьбе с коррупцией и другие.

«Это целенаправленная подготовка кадров. Взращённые элиты среди журналистов, молодёжи, цель которых — создание максимально русофобской атмосферы там, где они работают, накачивание общества русофобскими нарративами. Действительно, у них получилось. Как раз за счёт этого они смогли организовать «майдан» и перекодировать значительную часть украинского населения», — заключил Никита Данюк.