«Ответить нечего»: почему в Белом доме заявили о вере Джо Байдена в успех Украины

«Блажен, кто верует» — так глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление представителя Белого дома о том, что Джо Байден продолжает верить в возможность Киева вернуть потерянные территории. При этом в Белом доме признали, что администрация Байдена израсходовала уже большую часть средств, которые конгресс выделил для помощи Киеву. По мнению политологов, Вашингтону не остаётся ничего другого, кроме как делать подобные заявления, поскольку у президента США нет пути назад в этом вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление Белого дома о вере Джо Байдена в то, что Киев может вернуть «свои территории». «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», — сказал Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

При этом министр не стал давать оценку словам Владимира Зеленского, который заявил, что продолжит боевые действия против РФ даже после прекращения западной помощи.

«Он тут среди прочего заявил, что, даже если ему перестанут оказывать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-нибудь по этому поводу сказать. По-моему, всё очевидно», — добавил Лавров.

Бессмысленная вера

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге для прессы заявил, что Байден всё ещё верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

«Считает ли президент, что они могут (вернуть территории. — RT), — безусловно. Мы считаем, что они могут отвоевать свою территорию», — отметил Кирби.

Напомним, украинское контрнаступление на позиции РФ началось 4 июня, однако значимых военных успехов за прошедшие месяцы ВСУ добиться не удалось.

В начале сентября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская сторона понесла колоссальные потери, при этом не достигнув своих целей ни на одном из направлений. В свою очередь, Владимир Путин 15 октября констатировал, что «контрнаступление, которое якобы буксует, — оно уже провалилось полностью».

Конец финансирования

Стоит отметить, что 8 ноября во время брифинга Кирби признал, что США израсходовали значительную часть средств, выделенных на поддержку Украины.

«Могу сказать, что из всей совокупности средств, предоставленных Украине с начала войны (а это более $60 млрд, и это не только содействие в сфере безопасности, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь), мы израсходовали примерно 96% того, что осталось, — констатировал Кирби. — Кроме того, на данный момент израсходовано более 90% средств, предусмотренных для пополнения помощи в сфере безопасности, и в преддверии зимы у Министерства обороны осталось порядка $1,1 млрд пополняющих средств».

Белый дом

AP

Позднее в тот же день, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT, Зеленский заявил, что Киев продолжит вести боевые действия даже в случае прекращения западной поддержки. «Если позиция США изменится... в конгрессе или Белом доме, если они изменят внешнюю политику... мы будем бороться без вас», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что Киев пугает позиция отдельных членов Республиканской партии США.

«Некоторые точки зрения, которые озвучиваются представителями Республиканской партии, сейчас представляют настоящую опасность. Разумеется, у наших людей такие мнения вызывают опасения», — приводит его слова Reuters.

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Напомним, что в конце сентября республиканцам удалось добиться исключения пункта о выделении помощи Украине из временного проекта бюджета федерального правительства США. Кроме того, республиканцы в палате представителей конгресса заявили, что не будут голосовать за законопроект, который объединял бы в себе выделение военной помощи Украине и Израилю, который вынесла на рассмотрение администрация Байдена.

Кроме того, недавно избранный спикером палаты конгрессмен Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News в конце октября сообщил, что довёл до Белого дома позицию республиканцев, согласно которой оказание помощи Израилю однозначно должно быть отделено от финансирования Украины.

Джонсон добавил, что конгрессмены хотели бы получить разъяснения относительно того, на что были потрачены уже выделенные Киеву деньги и чего именно администрация Байдена хочет добиться на Украине.

«Вера в мифические успехи»



Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Белый дом вынужден заявлять о своей вере в успехи Киева, так как признание в обратном станет для Байдена катастрофой.

«У Байдена нет пути назад в этом вопросе. Заявить сейчас, что в успех Украины он больше не верит, — это расписаться в собственном провале. Позволить себе это его администрация не может», — отметил эксперт.

Владимир Зеленский и Джо Байден

AP

США создали несколько геополитических очагов напряжения по всему миру, которые Вашингтон использует для сдерживания своих противников, однако такая ситуация может выйти из-под контроля или же измениться под давлением других факторов, добавил Константин Блохин. В случае с украинским кризисом внимание от него отвлекло обострение палестино-израильского конфликта, сказал политолог.

«Дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от того, в какую сторону повернёт ситуация в Израиле и на Ближнем Востоке в принципе. Если Иран решится на активные действия, США придётся на это отвечать, так как они не могут оставить без защиты своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке. Придётся расставлять приоритеты», — полагает эксперт.

При этом, по его мнению, поддержка Украины на фоне подобных глобальных изменений может обернуться поражением для США.

«Поддерживая Украину и концентрируясь на Восточной Европе, они могут проиграть борьбу за мировое господство. Центр принятия экономических и политических решений для всего мирового сообщества смещается с Запада на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, где позиция и действия США в контексте украинского конфликта не пользуются популярностью», — отметил Блохин.

На самом деле Джо Байден и его окружение в успех украинской стороны уже не верят, но продолжают делать обнадёживающие заявления, сказал в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Байден только делает вид, что верит, а на самом деле уже давным-давно разочаровался в возможностях ВСУ, поскольку широко разрекламированное контрнаступление на юге Запорожской области и в ДНР очевидным образом провалилось, — подчеркнул политолог. — В пользу правдивости тезиса о том, что Байден не верит в успехи украинской армии, говорит тот факт, что объёмы финансирования существенным образом сокращаются по сравнению с тем, что давалось в прошлом под проект этого контрнаступления. Белый дом своей риторикой просто пытается оттенить тот факт, что помощь Киеву снижена до минимума, и администрация Байдена не торопится как-то решать эту проблему».

Дальнейшая помощь Украине и поддержка её действий против России станет для Байдена очередным провальным внешнеполитическим проектом, уверен Фельдман.

«Это ему, безусловно, припомнят политические оппоненты — тот же самый Дональд Трамп. В Украину были вкачаны колоссальные средства, было создано впечатление, что эти вложения обернутся невиданными успехами на поле боя и поражением России. Теперь получается, что эти деньги либо были потрачены в никуда, либо откровенно разворованы украинскими партнёрами Вашингтона. В любом случае ответственность за это несёт администрация Байдена. А ответить ей нечего, кроме заявлений, что Джо Байден якобы по-прежнему верит в какие-то мифические успехи ВСУ», — заключил политолог.