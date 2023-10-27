«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

Новый спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопросы финансирования Украины и Израиля должны рассматриваться раздельно. Политик дал понять, что не поддержит запрос Белого дома на принятие единого пакета помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд. Ранее республиканцы раскритиковали такое предложение администрации Джо Байдена. С точки зрения аналитиков, для республиканцев Израиль находится в приоритете во внешнеполитической повестке по целому ряду причин. Эксперты не исключают, что на фоне ближневосточного конфликта Киеву придётся поумерить свои аппетиты.

Новый спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что довёл до администрации Джо Байдена позицию республиканцев, согласно которой оказание помощи Израилю должно быть отделено от финансирования Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Сегодня я сказал сотрудникам Белого дома, что среди нас, республиканцев палаты представителей, есть консенсус о том, что эти вопросы необходимо развести (в разные стороны. — RT)», — отметил Джонсон.

Спикер нижней палаты добавил, что конгрессмены хотели бы получить разъяснения относительно того, на что были потрачены уже выделенные Киеву деньги, а также понять, чего в принципе хочет добиться Вашингтон на Украине.

Также по теме «Политическое прикрытие»: почему республиканцы осудили решение Байдена объединить в один пакет помощь Украине и Израилю Решение президента США Джо Байдена включить в единый пакет помощь Украине и Израилю вызвало крайне негативную реакцию со стороны его...

«Мы хотим знать, какова цель, к чему мы хотим прийти на Украине. Белый дом этого не объясняет», — подчеркнул Джонсон.

Он также сообщил, что республиканцы в палате представителей собираются предложить отдельный законопроект по выделению помощи Тель-Авиву.

«Израиль — это отдельный вопрос. Мы собираемся выдвинуть отдельную инициативу по финансированию Израиля на сумму более $14 млрд», — сообщил спикер.

Патовая ситуация

В конце сентября республиканцы в палате представителей добились исключения из проекта финансирования правительства страны на 45 дней пункта о выделении помощи Украине. Джо Байден тогда подписал документ, но раскритиковал конгрессменов, заявив, что поддержка Киева со стороны США должна продолжаться.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта ряд СМИ сообщил, что Белый дом планирует объединить выделение помощи киевскому режиму с пакетом помощи для Тель-Авива. Так, газета The Washington Post 9 октября со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов сообщила, что, по мнению администрации Байдена, это якобы поможет преодолеть сопротивление группы республиканцев в палате представителей, которые выступают против новых траншей для Киева, но при этом не смогут проголосовать против помощи Израилю.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон

AP

© Scott Applewhite

При этом уже тогда несколько представителей Республиканской партии в конгрессе заявили, что они не поддержат такой пакет и что Белому дому не удастся таким образом «протащить» финансирование Киева через нижнюю палату.

Несмотря на это, администрация Байдена всё же объединила вопросы выделения помощи Украине и Израилю. Белый дом 20 октября представил законопроект о дополнительных расходах на национальную безопасность, запросив у конгресса $106 млрд.

Также по теме Политические манипуляции: почему в США пытаются удержать Израиль от наземной операции в секторе Газа США считают, что Армия обороны Израиля не готова к началу наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ со ссылкой на представителей...

Согласно этому документу, $61,4 млрд будут выделены на нужды Украины, а $14,3 млрд — Израиля. Остаток средств пойдёт на укрепление безопасности границ США и программы по оказанию гуманитарной помощи.

Это предложение вызвало крайне негативную реакцию среди республиканцев в конгрессе. Целый ряд парламентариев категорически отказались голосовать за такой единый пакет, указав, что выделение помощи Израилю и Украине однозначно нужно разделить.

Впоследствии газета The New York Times отметила, что администрации Байдена придётся искать компромиссы в поставках оружия Украине и Израилю, так как обеим странам требуется от США одно и то же: артиллерийские боеприпасы, умные бомбы и ракеты к ПЗРК Stinger.

В свою очередь, портал Axios сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые несколько месяцев назад были зарезервированы для Украины, причём эти боеприпасы взяты из экстренных запасов США.

24 октября издание Politico информировало, что запрос Белого дома на $106 млрд не поддержат и в сенате, где попытка увязать помощь Израилю с Украиной также привела к трениям.

Политика по разбрасыванию денег

Как напоминают политологи, республиканцы контролируют палату представителей конгресса и Белому дому придётся пойти на серьёзные уступки, чтобы продолжить финансирование Украины.

«Майк Джонсон занимает такую позицию, чтобы торговаться. Собственно, для этого его кандидатуру на пост спикера палаты и поддержали республиканцы — чтобы напугать Белый дом и Демократическую партию и получить от них всё, что только можно, в обмен на поддержку Украины», — отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Израильские военные

AP

© Ohad Zwigenberg

Он считает вопрос выделения помощи Тель-Авиву принципиальным для Республиканской партии, так как множество её членов поддерживаются влиятельным израильским лобби в США.

«Республиканцы настроены ещё более произраильски, чем демократы и Белый дом. Собственно, поэтому США не могут не вмешаться в эту ситуацию», — пояснил Брутер.

В свою очередь, как предположил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, новый спикер палаты представителей своими заявлениями ясно дал понять, что поддержка Израиля в нынешнем конфликте для него и его однопартийцев важнее, чем Украины.

«Это не означает немедленного замораживания финансирования Украины, но теперь приоритеты он будет расставлять совсем не так, как это делает администрация Байдена. Белый дом предложил конгрессу принять единый пакет на $106 млрд, из которых львиная доля должна быть направлена на помощь Украине. Это совершенно несуразное предложение в условиях дефицита государственного бюджета США, из-за которого республиканцы в конгрессе изначально и вступили в конфликт с Белым домом», — пояснил Батюк.

По его словам, лёгкость, с которой Белый дом под руководством Байдена направляет Киеву пакеты военной помощи и транши в десятки миллиардов долларов, начинает беспокоить уже не только республиканцев, но и американский истеблишмент и бизнес.

Также по теме «Уже тройные стандарты»: почему поддержка Израиля отдалила Запад и Украину от стран Глобального Юга Поспешность Запада в безоговорочной поддержке Израиля подорвала усилия по привлечению стран Глобального Юга на сторону Украины и свела...

Батюк подчеркнул, что Республиканская партия традиционно представляет крупный бизнес и выступает за снижение налогов и сокращение любых государственных трат, чтобы не усугублять бюджетный дефицит.

«Отсюда следует крайне болезненное отношение к политике администрации Байдена по разбрасыванию денег и резкому наращиванию госдолга. Республиканцы полагают, что этот финансовый пузырь может принести неисчислимые беды национальной экономике», — рассказал эксперт.

При этом с электоральной точки зрения партия опирается на глубинную Америку, так называемый Библейский пояс, где уровень поддержки Израиля очень высок. Американские евангелисты и баптисты считают, что поддержка Израиля зафиксирована в Библии, поэтому они всегда будут выступать за его интересы, пояснил аналитик.

«Это значит, что Республиканская партия тоже всегда будет ставить его на первое место. Думаю, в нынешних условиях о помощи в $60 млрд с лишним Украине придётся забыть. Конечно, новый пакет Киеву выделят, но его масштабы будут совсем другими», — заключил Батюк.