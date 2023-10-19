Axios: США отправят в Израиль десятки тысяч снарядов, зарезервированных для ВСУ
- AP
Портал напоминает, что Армия обороны Израиля и Министерство обороны страны ранее заявили американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа. Начало наземной операции потенциально может спровоцировать эскалацию палестино-израильского конфликта со стороны ливанской «Хезболлы», считают израильские официальные лица.
Вместе с этим отдельные американские чиновники не считают, что перенаправление снарядов в ЦАХАЛ повлияет на способность украинских военных противостоять армии России, говорится в сообщении.
Журналист Фрида Гитис в статье для CNN отметила, что Владимир Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.
Американский лидер Джо Байден при этом утверждал, что США способны одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.