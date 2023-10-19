Axios: США отправят в Израиль десятки тысяч снарядов, зарезервированных для ВСУ

Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально были зарезервированы для Украины несколько месяцев назад, боеприпасы взяты из «экстренных запасов США», пишет портал Axios. Портал ссылается на трёх неназванных израильских чиновников.

Портал напоминает, что Армия обороны Израиля и Министерство обороны страны ранее заявили американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа. Начало наземной операции потенциально может спровоцировать эскалацию палестино-израильского конфликта со стороны ливанской «Хезболлы», считают израильские официальные лица.

Вместе с этим отдельные американские чиновники не считают, что перенаправление снарядов в ЦАХАЛ повлияет на способность украинских военных противостоять армии России, говорится в сообщении.

Журналист Фрида Гитис в статье для CNN отметила, что Владимир Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля.

Американский лидер Джо Байден при этом утверждал, что США способны одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.