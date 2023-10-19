CNN: Зеленский боится потерять поддержку США из-за событий в Израиле

Владимир Зеленский рискует потерять поддержку администрации США в связи с конфликтом вокруг Израиля. Об этом написала в статье для CNN журналист Фрида Гитис.

Она напомнила, что в Вашингтоне отрицают, что конфликт между сектором Газа и Израилем повлияет на поддержку Украины.

«Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег, поскольку члены Республиканской партии, решительно поддерживающие Израиль, разделились во мнениях относительно помощи Украине», — написала Гитис.

Она отметила, что такое положение стало для Зеленского «неизбежной реальностью».

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT заявил, что США не смогут бесконечно поддерживать и Киев, и Иерусалим.