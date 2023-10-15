Политолог Дробницкий объяснил слова Байдена про поддержку Украины и Израиля

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT объяснил слова американского президента Джо Байдена о том, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

«Да, какое-то время они поддерживать смогут, но вопрос во времени. Это ключевой вопрос. Сколько пройдёт времени, прежде чем недругам администрации можно будет сказать, что при Байдене Америка не может поддерживать «молодую европейскую демократию» и выделенного союзника в лице Израиля», — считает политолог.

При этом, по его словам, во всех неудачах на украинском фронте, а также в затягивании конфликта в секторе Газа будут обвинять Байдена.

«Обязательно скажут, что виноват Байден. Конечно, Байдену хочется показать, что США могут помогать и тем, и другим», — подчеркнул он.

Дробницкий уверен, что есть ещё тонкий момент, связанный со способностью «США участвовать в двух конфликтах прямо или косвенно».

«Именно сейчас эта концепция проходит тестирование. На деле это тяжёлый момент. Можно сказать, что концепция неверна, но тот, кто это скажет, должен будет сказать, что США слабые. Раз такого никто не скажет, значит, виноват Байден. Только при Байдене США пришли в ужасное состояние», — заключил политолог.

Ранее Байден заявил, что США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль.

При этом в США призвали отдельно рассматривать поддержку Украины и Израиля.