«Политическое прикрытие»: почему республиканцы осудили решение Байдена объединить в один пакет помощь Украине и Израилю

Решение президента США Джо Байдена включить в единый пакет помощь Украине и Израилю вызвало крайне негативную реакцию со стороны его противников-республиканцев. Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс назвал этот запрос конгрессу «полным позором». В свою очередь, конгрессмен Пол Госар заявил, что отказывается голосовать за помощь Киеву, даже если её завернули «в обёртку в виде израильского флага». Сенаторы Эрик Шмитт и Марша Блэкбёрн заявили, что пакет помощи Киеву и Тель-Авиву не пройдёт голосование, поскольку эти проблемы необходимо рассматривать отдельно. Эксперты сходятся во мнении, что запрос Байдена действительно вряд ли будет одобрен конгрессом в нынешнем виде и сторонам придётся искать компромисс, снижая объём помощи Украине.

Решение президента США Джо Байдена о включении в единый пакет помощь Украине и Израилю вызвало крайне негативную реакцию со стороны его противников, выступающих в конгрессе США от республиканцев.

Так, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что запрос главы Белого дома к конгрессу — «это полный позор».

«Если он хочет убедить американских граждан направить Украине ещё $60 млрд, он не должен для этого использовать мёртвых израильских детей. Это отвратительно», — подчеркнул Вэнс.

Ранее на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сенатор заявил, что таким образом Байден хочет «навязать свою катастрофическую политику по Украине скептически настроенным американцам».

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«Это разные страны, разные проблемы, и такая попытка использовать Израиль в качестве политического прикрытия оскорбительна. Чёрта с два», — написал он.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Пол Госар назвал ошибкой попытку Белого дома совместить финансирование Израиля и Украины.

«Я проголосую за выделение необходимого финансирования Израилю в трудную для него минуту, однако если при этом заодно Украине отправят очередные миллиарды долларов, я буду голосовать против. Я не поддерживал опосредованную войну на Украине, и только оттого, что её завернули в обёртку в виде израильского флага, не поддержу и сейчас», — сказал он.

Сенатор Эрик Шмитт заявил в интервью Fox Business, что пакет помощи Киеву и Тель-Авиву не пройдёт голосования, поскольку эти проблемы необходимо рассматривать отдельно. По его словам, внешняя политика Белого дома провалилась, а потому сейчас Байден ведёт «очень циничную политическую игру», пытаясь воспользоваться поддержкой Израиля, чтобы провести через сенат менее популярный пакет военной помощи для Украины.

Схожую позицию заняла сенатор Марша Блэкбёрн, которая заявила в интервью телеканалу Fox News, что помочь одновременно и Израилю, и Украине у Белого дома не получится. По её мнению, приоритет необходимо отдать Тель-Авиву. В противном случае необходимое число голосов для утверждения экстренного бюджетного запроса набрать не удастся.

Заседание конгресса США

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Кроме того, традиционно критикующая поддержку Киева член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин и на этот раз выступила против предложения главы Белого дома включить в общий пакет финансовую поддержку киевского режима и израильской стороны. По её словам, она будет голосовать «против выделения денег для защиты границ чужих стран».

«Сугубо конъюнктурный подход»

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден направил в конгресс экстренный бюджетный запрос в размере около $106 млрд на укрепление национальной безопасности страны и поддержку «критически важных партнёров» Вашингтона. В частности, в запросе речь шла о выделении $61,4 млрд на нужды Киева и $14,3 млрд для Тель-Авива. По словам главы Белого дома, если Соединённые Штаты «оставят Украину и отвернутся от Израиля», то тем самым якобы поставят под угрозу «американское лидерство» и безопасность Соединённых Штатов.

На следующий день глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонных переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым пообещал добиться от конгресса дополнительных средств для осуществления военных поставок Киеву.

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, на фоне усилий Белого дома и Пентагона добиться дополнительного финансирования для Украины, причём таким изощрённым способом, реакция целого ряда представителей Республиканской партии «абсолютно естественна и неудивительна».

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«Партийная политическая борьба в США сейчас в самом разгаре, как и предвыборная президентская кампания. Было бы странно ожидать от республиканцев более лояльной реакции. Они совершенно не намерены помогать Байдену, который за счёт очередного запроса конгрессу хочет залить экономику Соединённых Штатов деньгами, чтобы обеспечить на время этой гонки экономический рост стране. Кроме того, ему важно продемонстрировать поддержку одновременно Украине и Израилю. Но главная цель Байдена сейчас — на этой волне выиграть предстоящие выборы, а потом уже хоть трава не расти. У действующего американского президента сугубо конъюнктурный подход», — сказал Батюк в комментарии RT.

По словам эксперта, в Республиканской партии прекрасно понимают, что $106 млрд, которые Белый дом запрашивает у конгресса, в том числе деньги на нужды Киева и Тель-Авива, — это увеличение госдолга США.

«Речь идёт о росте бюджетного дефицита и, как следствие, американского государственного долга, который и без того достиг уже чудовищных размеров. И не только республиканцы, но и все здравомыслящие люди считают, что этот долг нужно снижать, но никак не наращивать. Поэтому протесты республиканцев вполне оправданы», — считает Батюк.

По его мнению, из-за противодействия представителей Республиканской партии вероятность того, что запрос Байдена на помощь одновременно и Украине, и Израилю пройдёт через конгресс в нынешнем виде, очень низка.

«Даже временный проект бюджета на следующий год, в котором содержался запрос о выделении Украине около $24 млрд, республиканцы в конгрессе принимать отказались категорически. Что уж говорить про нынешнюю сумму, в 2,5 раза превышающую первоначальную цифру. У Байдена нет демократического большинства в палате представителей, так что перспективы прохождения его запроса через нижнюю палату весьма призрачны», — уверен Батюк.

«Потребуют очень серьёзных уступок»

Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что стороны могут договориться о компромиссе при утверждении запроса Байдена.

«Но тогда республиканцы потребуют очень серьёзных уступок от демократической администрации. И этот компромисс будет предусматривать не увеличение, а сокращение бюджетных расходов, в том числе за счёт снижения объёма помощи Украине», — заявил Батюк.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова отметила, что Байден в своём текущем запросе «повысил ставку до максимума», чтобы после ряда дискуссий пойти навстречу по нескольким аспектам ряду «восставших республиканцев» и достичь компромисса, который позволил бы «в той или иной степени одобрить запрос главы Белого дома».

«В нём фигурируют $60 млрд для поддержки Украины, а это больше, чем за весь прошлый год, — колоссальная цифра. Ранее Байден и его команда запрашивали намного меньше на нужды киевского режима, а здесь уже просто космическая сумма. При этом только $14,3 млрд планируется выделить на поддержку Израиля. Поэтому вполне можно ожидать перебалансировку в сторону больших затрат на Тель-Авив», — сказала Федосова в разговоре с RT.

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Политолог-американист Малек Дудаков также считает, что изменения в запрос Байдена «с большой долей вероятности будут внесены». Однако, как отметил эксперт в комментарии RT, эти процессы займут достаточно длительное время, поскольку у нижней палаты конгресса до сих пор нет спикера, а процедура избрания нового затягивается.

«$60 млрд на нужды киевского режима — это стартовая переговорная позиция, которая впоследствии наверняка будет изменена под давлением представителей Республиканской партии. Многие из них считают приоритетным выделение денег и ресурсов Израилю и для решения других вопросов, нежели обеспечение потребностей Украины. Поэтому у республиканцев вызывает бурю эмоций тот факт, что в своём запросе Байден предложил львиную долю средств потратить именно на нужды Киева. В итоге глава Белого дома, скорее всего, получит несколько иной бюджет на обеспечение нацбезопасности, чем запрашивал изначально. И, по всей видимости, Украине денег дадут меньше, а Израилю — больше», — заключил аналитик.