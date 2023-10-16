Пределы поддержки: почему в Киеве заговорили об усталости Запада от украинского конфликта

Западные партнёры киевского режима проявляют большую слабость и хотели бы забыть про конфликт на Украине, заявил министр финансов республики Сергей Марченко. Он утверждает, что сейчас Киев вынужден прикладывать «в два раза больше усилий», чем раньше, чтобы получить поддержку со стороны Запада. Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил, что поддержка Украины достигла предела и может ослабнуть по целому ряду причин. С точки зрения аналитиков, на фоне внутриполитической ситуации как в США, так и в некоторых странах ЕС Киеву не стоит ожидать военной и финансовой помощи от этих государств в прежних объёмах.

Западные союзники Киева проявляют слабость и желают забыть про украинский конфликт, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters.

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость среди наших партнёров, они хотели бы забыть о войне, но она продолжается — в полном масштабе», — отметил Марченко в кулуарах заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше.

Он подчеркнул, что Украине становится всё сложнее заручаться финансовой поддержкой и киевский режим сейчас прилагает «вдвое больше усилий, чтобы убедить партнёров оказать помощь, чем на прошлых ежегодных совещаниях».

Reuters напоминает, что Украина продолжит зависеть от западной помощи в течение следующего года — ей необходимо заручиться финансовой поддержкой Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере $43 млрд в 2024 году.

Марченко, упомянув о президентской кампании в США и выборах в Европарламент, также отметил, что желание властей других стран поддерживать Украину ослабляет «внутриполитический контекст» и «геополитические перемены».

Как подчеркнуло агентство, переговоры Киева с западными партнёрами прошли на фоне обострения конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

Ранее газета Die Welt сообщала, что Киеву и Тель-Авиву придётся бороться за поставки оружия из-за ограниченных средств НАТО.

«По коридорам НАТО уже днями ходит призрак. Его зовут «конкуренция за ресурсы». Вопрос в том, кто что получит, когда возникнет острая нужда. По поставкам Украине боеприпасов страны — члены НАТО и так сильно отстают», — сообщает Die Welt.

Как констатирует издание, запасы вооружений блока ограниченны, в том числе это касается и систем ПВО IRIS-T и Patriot.

«В обеих (системах противовоздушной обороны. — RT) Израиль и Украина срочно нуждаются», — пишет издание.

При этом Die Welt цитирует неназванного высокопоставленного дипломата НАТО, который считает, что это оружие США могут «передать только один раз».

«Мрачные настроения»

Как пишет газета The New York Times, поддержка Западом Украины в настоящий момент «достигла предела» и может ослабнуть из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сомнений внутри США, где финансирование Киева вызывает всё больше споров, а также разногласий в Европе по этому вопросу. Как констатирует NYT, «мрачные настроения» активно охватывают европейские страны: в Словакии к власти уже пришла антиукраинская партия, а в Польше пользуются популярностью политики, которые пообещали ограничить помощь Украине.

Кроме того, как отмечается, Владимир Зеленский утверждает, что обострение противостояния Израиля и ХАМАС может отвлечь внимание Запада от поддержки Киева, в том числе от поставок оружия на Украину и в целом борьбы киевского режима с Россией.

Однако, как отмечает NYT, «стойкое ощущение того, что мир достиг предела в поддержке Украины, возникло на Западе задолго до этого».

Заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн»

© AP Photo/Virginia Mayo

Положение Украины осложняется ещё больше из-за проблем ВСУ на фронте, пишет The Statesman. По данным газеты, перед Киевом сегодня стоит «вопрос выживания». Украинская сторона практически не производит вооружений, полностью полагаясь на щедрость Запада, которая находится теперь под вопросом, говорится в статье.

«Судя по всему, усталость от войны наступает не только в воюющих странах, но и во всём мире… Надёжные союзники (киевского режима. — RT) вроде Польши «покинули корабль», а некоторые бывшие российские сателлиты, например Словакия, открыто выступили на стороне Москвы», — пишет The Statesman.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в эфире телеканала Polsat, что Варшава уже не передаёт на Украину никакой военной техники, поскольку польская сторона сама «вооружается современнейшим оружием». Однако впоследствии власти Польши уточнили, что осуществляют только ранее согласованные поставки вооружения ВСУ. Как заявил польский лидер Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24, Варшава подписала контракты с Киевом, в том числе на поставки гаубиц Кrab, и должна выполнить его условия. В то же время, по его словам, Польша не будет передавать на Украину своё новое оружие, предназначенное для обороны страны.

Что касается Словакии, то в этой республике одержала победу на парламентских выборах оппозиционная партия «Направление — социальная демократия» (Smer) экс-премьера Роберта Фицо, который ранее заявлял, что после окончания украинского конфликта его страна должна будет «вывести на стандартный уровень отношения с РФ», поскольку Россия не может быть «отрезана от мира каким-то металлическим забором». По его словам, Евросоюз и РФ «взаимно нужны друг другу». Позднее в интервью агентству Associated Press Фицо анонсировал отказ Братиславы от военной поддержки Киева. В свою очередь, президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи.

Ко всему прочему, как пишет The Statesman, «беспрецедентное отстранение» Кевина Маккарти от поста спикера палаты представителей конгресса США из-за давления республиканцев, придерживающихся «крайних антиукраинских взглядов», является «предупреждающим сигналом» для Украины, финансирование которой якобы закончится к декабрю. На днях в Белом доме информировали, что ранее выделенные средства на нужды Киева практически исчерпаны. А временный проект бюджета федерального правительства, утверждённый США, не предусматривает выделения помощи Украине, поскольку эти положения были исключены из документа под давлением конгрессменов от Республиканской партии.

«У разбитого корыта»

Эксперты сходятся во мнении, что с учётом политической ситуации в ряде стран Запада Киеву не стоит ожидать возобновления военной и финансовой помощи со стороны своих спонсоров в прежних объёмах.

«Осознание этого обстоятельства заставляет киевские власти бить тревогу, поскольку даже в команде Зеленского не понимают, куда высшее военно-политическое руководство ведёт страну. Если раньше западный энтузиазм в отношении ВСУ держался на идее широко разрекламированного «контрнаступления», то после его очевидного провала и Вашингтон, и Брюссель, и Киев начинают ощущать себя в тупике», — заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По его словам, осложнить поставки оружия на Украину может сразу целый ряд факторов, в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке.

«При этом Россия, успешно отразив атаки ВСУ, сама переходит в наступление. Американцы, европейцы, да и многие украинцы понимают, что отказ от переговоров с Москвой чреват для Киева полным фиаско. Поэтому западные покровители давят на Зеленского, принуждая его к замораживанию конфликта либо к проведению президентских выборов, на которых он, скорее всего, потерпит поражение», — говорит Фельдман.

Владимир Зеленский

© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Как отметил, в свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов, в этом контексте европейские страны не спешат отдавать своё последнее оружие Украине.

«Глава евродипломатии Жозеп Боррель прямо сказал, что ЕС не сможет полностью заместить ту помощь, которую Киеву оказывают США, если Вашингтон значительно сократит поставки. В последнее время на целом ряде участков фронта ВСУ испытывают снарядный голод, а компенсировать его пока в значительной степени некому. Поэтому киевский режим действительно оказался в непростой ситуации, чего и следовало ожидать. Слишком дерзко и нагло вёл себя и Зеленский, и его соратники со странами Запада, требуя оружие», — напомнил аналитик в беседе с RT.

Несмотря на то что США и ряд других западных стран сделали ставку на киевский режим, стремясь ослабить Россию, они всё более отчётливо понимают, что эта стратегия не работает, констатирует Кнутов.

«Западные страны уже начали осознавать, что продолжение такой линии больше бьёт по ним самим, чем по России. Поддержка Киева во многих странах неуклонно снижается, и вероятность того, что Украина окажется у разбитого корыта в ближайшие полгода, очень велика», — считает Кнутов.