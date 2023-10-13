«Выпали из графика»: верхушка киевского режима вновь обвинила Запад в провале контрнаступления ВСУ

Запад виноват в провале украинского контрнаступления — так считают в офисе Владимира Зеленского. По словам Михаила Подоляка, если бы западные страны выполняли свои договорённости по поставкам оружия, то ВСУ бы не «выпали из графика». При этом он не объяснил, зачем киевский режим в таком случае начинал так называемое контрнаступление, в результате которого, по последним данным, украинская армия потеряла более 90 тыс. человек. Киевский режим на фоне неудач не впервые обвиняет Запад в провале контрнаступления. Месяц назад с таким заявлением выступал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в провале так называемого украинского контрнаступления. По его словам, Киев отстаёт на шесть — девять месяцев от собственного графика.

В интервью украинскому «24 каналу» он заявил, что киевский режим с осени 2022 года начал «активные переговоры» с западными странами относительно поставок оружия.

«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований», — приводит его слова РИА Новости.

Подоляк также поддержал заявление начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, который ранее признал, что планы ВСУ по ведению боевых действий «выбились из графика».

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«Буданов абсолютно прав: если договорились (с партнёрами. — RT), а через месяц получили всё необходимое, это одна история. Если договорились, а получили через восемь месяцев, это другая история. Конечно, мы выпали из графика», — цитирует его ТАСС.

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского не объяснил, как при таком раскладе киевский режим решился начать контрнаступление.

Всего месяц назад Михаил Подоляк в интервью CNN заявлял о якобы успешности контрнаступления украинских военных. По его словам, инициатива якобы находится на стороне Украины. Тогда же Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS признал, что украинские вооружённые формирования попали в сложную ситуацию, а темпы у контрнаступления незначительны. При этом глава киевского режима также возлагал вину за провал контрнаступления на Запад и признавал, что оно не завершится «хеппи-эндом» из-за большого количества потерь.

Как сообщал 5 октября Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек (санитарные и безвозвратные потери), 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что западные кураторы Украины, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов контрнаступления продолжают вооружать ВСУ, а киевский режим кидает необученных солдат на убой.

«Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — констатировал он.

«Киев пытается дать украинскому обществу виновника провала контрнаступления ВСУ»

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов также выразил уверенность, что киевские власти изначально планировали переложить вину за неудачи контрнаступления на Запад.

«Это чисто украинский подход, когда виноваты все, кроме них самих. Этого следовало ожидать, и изначально киевский режим делал ставку на то, что если контрнаступ провалится, то виноват будет Запад. Что, собственно говоря, сейчас и происходит», — указал собеседник RT.

Заявления руководителей киевского режима направлены на внутреннюю аудиторию, чтобы указать на тех, кого украинскому народу якобы следует винить в провале контрнаступления ВСУ, заявил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Украинское общество пребывало внутри информационного пузыря пропаганды о том, что они (ВСУ. — RT) наступают успешно и что западная помощь поможет чуть ли не выйти к Крыму — реальность к людям приходит не через новости, а через друзей и близких родственников, которые в этом контрнаступлении выполняли роль простого пушечного мяса. Обществу нужно дать виновника этого провала. Конечно, никто не будет говорить, что изначально план Зеленского, изначально военные действия украинских военачальников были обречены на провал. Нужно показать, что есть некий Запад, который, с одной стороны, помогает, а с другой стороны, если бы помогал намного эффективнее, тогда бы ВСУ смогли что-то продемонстрировать», — отметил эксперт.