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Глава ГУР Украины Буданов признал, что планы ВСУ «выбились из графика»

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Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».
Глава ГУР Украины Буданов признал, что планы ВСУ «выбились из графика»
  • AP
  • © Bram Janssen

«Мы из него выбились. Не отстаём, а выбились», — сказал он.

Буданов также утверждает, что при этом в ВСУ «не всё пошло кувырком».

Кроме того, глава украинской разведки допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.

Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в беседе с телеканалом N-TV, что Запад находится в процессе признания провала контрнаступления ВСУ.

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