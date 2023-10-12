Глава ГУР Украины Буданов признал, что планы ВСУ «выбились из графика»
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«Мы из него выбились. Не отстаём, а выбились», — сказал он.
Буданов также утверждает, что при этом в ВСУ «не всё пошло кувырком».
Кроме того, глава украинской разведки допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.
Ранее полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в беседе с телеканалом N-TV, что Запад находится в процессе признания провала контрнаступления ВСУ.