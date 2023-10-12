Глава ГУР Украины Буданов допустил проблемы с помощью от Запада в середине 2024 года

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов допустил, что с середины следующего года Украина может столкнуться с сокращением объёма военной поддержки со стороны западных стран.

В интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о сохранении объёмов западной военной помощи в 2024 году, он заявил, что Киев «не видит особых проблем» с этим до середины следующего года.

«А дальше всё будет зависеть от нас — как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», — заявил Буданов.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро добиться урегулирования вооружённого конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине испытывают нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.

В апреле Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. Он объявлен в международный розыск.