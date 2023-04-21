Глава ГУР Минобороны Украины Буданов объявлен в международный розыск

Короткая ссылка
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов объявлен в международный розыск
  • Gettyimages.ru

«Буданов объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента либо экстрадиции на территорию России, либо задержания на российской территории», — говорится в сообщении агентства.

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить