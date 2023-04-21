Глава ГУР Минобороны Украины Буданов объявлен в международный розыск

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Буданов объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента либо экстрадиции на территорию России, либо задержания на российской территории», — говорится в сообщении агентства.

21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.