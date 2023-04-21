Суд в Москве заочно арестовал начальника разведки Украины Буданова по обвинению в терроризме
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«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали РИА Новости в суде.
Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.
8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.