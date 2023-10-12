Антонов: прекращение помощи ВСУ со стороны США легко решит конфликт на Украине
Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.
«Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан», — сказал дипломат.
При этом он добавил, что западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине испытывают нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.