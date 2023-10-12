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Антонов: прекращение помощи ВСУ со стороны США легко решит конфликт на Украине

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро добиться урегулирования вооружённого конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.   

«Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития.  

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине испытывают нехватку ресурсов для этих целей в дальнейшем.

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